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Titular da Argentina treina separado e é dúvida para 2ª rodada da Copa do Mundo

Lionel Scaloni deve realizar mudanças na Albiceleste para jogo contra a Áustria

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
19/06/2026 10:57
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Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo
Scaloni observa treino da Argentina antes da estreia na Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Titular da Argentina contra a Argélia, Gonzalo Montiel treinou separado do grupo por conta de uma sobrecarga muscular, na quinta-feira (18). Com isso, o lateral-direito é dúvida para a 2ª rodada da Copa do Mundo em que a Albiceleste enfrentará a Áustria, pelo Grupo J.

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    Nas últimas semanas, o jogador do River Plate vinha se recuperando de uma lesão, mas chegou a atuar no segundo amistoso preparatório da Argentina para a Copa do Mundo diante da Islândia. Montiel foi acionado por Scaloni na segunda etapa do confronto.

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    Na estreia da Argentina na Copa do Mundo, Montiel foi titular contra a Argélia, mas substituído no intervalo para a entrada de Nahuel Molina, que também vinha se recuperando de lesão. Nessa semana, Scaloni decidiu reduzir a carga do lateral-direito do River Plate para evitar um novo problema.

    Nesta sexta-feira, Montiel deve voltar a treinar com o grupo visando o jogo contra a Argélia, na segunda-feira (22). No entanto, Nahuel Molina deve recuperar a vaga de titular da Argentina com o incômodo sentido pelo companheiro.

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    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo
    Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

    Argentina tem boas notícias em treino

    Apesar do incômodo sentido por Montiel, a Argentina teve boas notícias no treinamento de quinta-feira (18). O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico deixou para trás uma lesão na panturrilha e pode somar minutos contra a Argélia.

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