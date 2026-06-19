Titular da Argentina treina separado e é dúvida para 2ª rodada da Copa do Mundo Lionel Scaloni deve realizar mudanças na Albiceleste para jogo contra a Áustria

Titular da Argentina contra a Argélia, Gonzalo Montiel treinou separado do grupo por conta de uma sobrecarga muscular, na quinta-feira (18). Com isso, o lateral-direito é dúvida para a 2ª rodada da Copa do Mundo em que a Albiceleste enfrentará a Áustria, pelo Grupo J.

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Nas últimas semanas, o jogador do River Plate vinha se recuperando de uma lesão, mas chegou a atuar no segundo amistoso preparatório da Argentina para a Copa do Mundo diante da Islândia. Montiel foi acionado por Scaloni na segunda etapa do confronto.

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Na estreia da Argentina na Copa do Mundo, Montiel foi titular contra a Argélia, mas substituído no intervalo para a entrada de Nahuel Molina, que também vinha se recuperando de lesão. Nessa semana, Scaloni decidiu reduzir a carga do lateral-direito do River Plate para evitar um novo problema.

Nesta sexta-feira, Montiel deve voltar a treinar com o grupo visando o jogo contra a Argélia, na segunda-feira (22). No entanto, Nahuel Molina deve recuperar a vaga de titular da Argentina com o incômodo sentido pelo companheiro.

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Montiel marca Ait-Nouri no jogo entre Argentina e Argélia, pela Copa do Mundo (Foto: Juan Mabromata/AFP)

Argentina tem boas notícias em treino

Apesar do incômodo sentido por Montiel, a Argentina teve boas notícias no treinamento de quinta-feira (18). O lateral-esquerdo Nicolás Tagliafico deixou para trás uma lesão na panturrilha e pode somar minutos contra a Argélia.

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