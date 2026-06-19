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Após seis expulsões diretas, Copa do Mundo de 2026 já supera 2022 e 2018

Com apenas 28 jogos, a edição já ultrapassou o número de cartões vermelhos das duas últimas Copas

PorDavi CaldasSão Paulo (SP)
19/06/2026 12:53
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)
Wilton Pereira Sampaio expulsa jogador em México x África do Sul (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

Apesar da goleada do Canadá sobre o Catar, por 6 a 0, na última quinta-feira (18), a partida da Copa do Mundo ficou marcada pelas duas expulsões dos cataris, sendo a mais notável a de Assim Madibo após uma entrada violenta no canadense Ismaël Koné. Com a falta, o jogador fraturou a perna esquerda e precisou sair de campo em uma maca, causando um choque nos jogadores das duas equipes.

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    Antes de Madibo, Homam Al-Amin recebeu um cartão vermelho após uma entrada forte perto da área, em um momento em que o Canadá já vencia por 2 a 0. Ainda no mesmo dia, o zagueiro Tarik Muharemović também foi expulso no confronto entre Suíça e Bósnia e Herzegovina. A punição veio após o bósnio impedir que Embolo ficasse cara a cara com o goleiro na entrada da área.

    Com as três expulsões do dia, a edição de 2026 da Copa do Mundo já ultrapassou o número de cartões vermelhos das duas edições anteriores, em 2022 e 2018, mesmo com apenas 28 jogos disputados. Até o final da competição, a Copa atual ainda terá mais 76 jogos.

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    Saliba exibe camisa de Kone na comemoração do gol do Canadá sobre o Catar, pela Copa do Mundo
    Saliba exibe camisa de Koné na comemoração do gol do Canadá sobre o Catar, pela Copa do Mundo (Foto: Fran Santiago/AFP)

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    Número de expulsões nas Copas do Mundo

    Além dos três cartões vermelhos nesta última quinta-feira, a Copa do Mundo de 2026 já tinha contabilizado outras três expulsões, todas no mesmo jogo. Wilton Pereira Sampaio apitou a partida de abertura do torneio, entre México e África do Sul, e foi decisivo ao expulsar dois jogadores dos Bafana Bafana e um dos anfitriões do Mundial.

    Com seis cartões vermelhos, a edição superou 2022 e 2018, que só contavam com quatro expulsões. No entanto, a recordista é a Copa do Mundo de 2006, com 28 cartões vermelhos. Nas edições seguintes, em 2010 e 2014, foram 17 e 10 expulsões, respectivamente. O detalhe é que, neste Mundial, todos os cartões vermelhos foram diretos.

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