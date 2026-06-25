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Craque Neto critica titularidade de Paquetá na Seleção Brasileira: 'Não tem'

Apresentador elogiou Vinicius Júnior

PorLourenço Cavanellas RebelloRio de Janeiro (RJ)
25/06/2026 07:40
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Craque Neto durante transmissão
Craque Neto discorda da titularidade de Paquetá (Foto: Reprodução)

Após a vitória do Brasil sobre a Escócia por 3 a 0 na Copa do Mundo, Craque Neto criticou a titularidade de Lucas Paquetá no meio-campo da Seleção Brasileira. Apesar da observação, o apresentador elogiou a atuação da equipe, destacando nomes como Vinicius Júnior e Matheus Cunha.

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    Para além da crítica pontual ao jogador do Flamengo, Neto aprovou a exibição do time comandado por Carlo Ancelotti e afirmou que o cara da Seleção não é mais Neymar, mas sim Vinicius Júnior. Para ele, o camisa 7 deveria ter tido mais um gol na conta, que acabou anulado pelo VAR por conta de uma suposta falta.

    - Um jogo muito bom da Seleção Brasileira. Meteu 3 a 0, era para ser cinco. O gol (anulado) do Vinicius Júnior foi gol legal, ele não fez falta. O VAR tá errado, o árbitro mexicano tá errado. Vinicius Júnior o craque do jogo, quatro gols na Copa do Mundo, me surpreendendo em um fator positivo. Ele é o cara hoje. A gente não tem que chegar e falar "Ah o Neymar entrou..." não, não, não, não, não, não, não, não… É o Vinicius Júnior! - iniciou Craque Neto

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    - O Matheus Cunha fez três gols, irmão, na Copa do Mundo. O Messi tem cinco, o Haaland tem quatro, o Mbappé tem quatro, então um jogaço de bola da Seleção. Paquetá não tem condições de ser titular dessa Seleção, o Ancelotti tem que entender isso. Bruno Guimarães no segundo tempo melhorou muito - continuou.

    - E o Rayan, né? O Rayan mostrou que vai ser titular absoluto mesmo se o Raphinha voltar. O Rayan vai ser titular da Seleção. Parabéns à Seleção Brasileira e vamos ver quem que a gente pega nos dezesseis avos, né? Torcendo para ser o Japão - encerrou o ex-jogador.

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    Lucas Paquetá durante a partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo
    Apesar de criticado por Craque Neto, Lucas Paquetá foi titular na partida entre Brasil e Escócia na Copa do Mundo PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP)

    Como foi o jogo entre Escócia x Brasil na Copa do Mundo?

    Em mais uma noite de Vini Jr., o Brasil venceu a segunda partida consecutiva na Copa do Mundo e garantiu a classificação em primeiro lugar do Grupo C. Nesta quarta-feira, em Miami, a seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti derrotou a Escócia por 3 a 0, em partida que também marcou a estreia de Neymar, no segundo tempo.

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    O Brasil precisou de apenas sete minutos para abrir o placar. Rayan, o escolhido para substituir o lesionado Raphina, pressionou a saída de bola, que sobrou para Vini Jr. driblar o goleiro e estufar as redes. Aos 27, o artilheiro brasileiro no Mundial ampliou, mas o árbitro marcou falta do camisa 7, anulando o gol.

    A seleção dirigida pelo italiano Carlo Ancelotti dominava a partida e chegou ao segundo gol aos 47. Bruno Guimarães cruzou, e Vini Jr., de cabeça, marcou novamente. O Brasil só não fez o terceiro três minutos depois porque Robertson fez ótima defesa em chute de Rayan.

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    Bruno Guimarães, que já tinha jogado bem nos 3 a 0 sobre o Marrocos, fez nova assistência aos 14 do segundo tempo. Dessa vez a bola, 'açucarada', sobrou para Matheus Cunha ampliar. Na vitória sobre a seleção africana, o camisa 9 marcou dois gols.

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