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Torcedores do Barcelona torcem contra a Espanha na Copa do Mundo; entenda

Questão política motiva boicote à seleção espanhola

PorJoanna ColaçoRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 13:51
Supervisionado porNathalia Gomes,
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Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)
Espanha é uma das favoritas ao título da Copa do Mundo (Foto: Divulgação)

A estreia da Espanha na Copa do Mundo de 2026, nesta segunda-feira (15), contra Cabo Verde, acontece em meio a uma situação curiosa fora dos gramados. Enquanto a seleção é apontada como uma das favoritas ao título, um grupo de torcedores do Barcelona anunciou que não apoiará a equipe durante o torneio.

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    A manifestação partiu da página "Barça i Ciutadania", vinculada a torcedores que defendem a independência da Catalunha. Nas redes sociais, o grupo afirmou que manterá posição contrária à seleção espanhola mesmo com a forte presença de atletas do Barcelona na convocação de Luis de la Fuente.

    Tradução do texto- "A cada quatro anos, um dilema paira sobre o imaginário coletivo da massa social cultural-independente. Faz sentido a Espanha ganhar a Copa do Mundo? É possível dar o prêmio principal e apoiar a seleção espanhola sob o pretexto de haver muitos jogadores do Barça nas seis equipes? Faz sentido negar a vitória à seleção do Estado que oprime sistematicamente a nação catalã? Futebol e política são dissociáveis?"

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    ➡️Por que Yamal não é titular da Espanha contra Cabo Verde?

    Movimento tem origem na questão catalã

    O posicionamento está relacionado ao histórico movimento separatista catalão. Para os integrantes do grupo, a seleção espanhola representa um símbolo do Estado espanhol, o que gera conflito com a defesa da identidade nacional catalã.

    Segundo a publicação, o futebol ultrapassa o âmbito esportivo e exerce influência cultural e política, especialmente entre os jovens. Por esse motivo, os torcedores entendem que uma eventual conquista espanhola reforçaria sentimentos de identificação nacional com a Espanha, em detrimento da cultura catalã.

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    A discussão ganhou força justamente porque alguns dos principais nomes da atual geração espanhola nasceram na Catalunha, caso de Lamine Yamal, uma das estrelas da equipe na Copa do Mundo. A página "Barça i Ciutadania" defende ainda que a delegação espanhola pare de "sequestrar" jogadores com potencial para conduzir os jovens à identificação com a Catalunha.

    Ferran Torres fez o gol da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)
    Ferran Torres fez o gol da Espanha (Foto: Ander Gillenea / AFP)

    Barcelona e o catalanismo

    Historicamente, o Barcelona é visto por setores da sociedade catalã como um dos principais símbolos da identidade regional. Ao longo das últimas décadas, jogadores e personalidades ligadas ao clube demonstraram apoio ao direito de autodeterminação da Catalunha.

    Entre os casos mais conhecidos estão o ex-zagueiro Oleguer Presas, que recusou convocações para a seleção espanhola, além de figuras como Pep Guardiola e Gerard Piqué, que manifestaram apoio público ao movimento independentista em diferentes momentos.

    Base da Espanha é formada por jogadores do Barça

    Apesar das críticas de parte da torcida catalã, o Barcelona tem papel importante na seleção espanhola que disputa a Copa do Mundo. O clube é o mais representado na lista de convocados, com nomes como Joan García, Cubarsí, Eric García, Pedri, Gavi, Dani Olmo, Ferran Torres e Lamine Yamal.

    A Espanha integra o Grupo H do Mundial ao lado de Cabo Verde, Arábia Saudita e Uruguai. Após a estreia desta segunda-feira, a equipe volta a campo no dia 21 para enfrentar os sauditas e encerra a participação na fase de grupos diante dos uruguaios, em 26 de junho.

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