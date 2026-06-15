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Como chega Cabo Verde, adversária da Espanha na estreia da Copa?

Tubarões Azuis fazem seu primeiro Mundial após campanha histórica nas Eliminatórias

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
15/06/2026 10:37
Atualizado há 1 minutos
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Cabo Verde é uma das sensações da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)
Cabo Verde é uma das sensações da Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Instagram)

A seleção de Cabo Verde se prepara para fazer a sua estreia em Copa do Mundo nesta segunda-feira (15), e de cara terá uma árdua tarefa: enfrentar a Espanha, uma das favoritas ao título. Apesar do complexo desafio, os caboverdianos chegam à América do Norte embalados por uma classificação heróica e pelo desejo de escrever sua história na competição.

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    • Como chega Cabo Verde à Copa do Mundo?

    A seleção de Cabo Verde chega à Copa do Mundo de 2026 para viver o momento mais importante de sua história no futebol. Estreante em Mundiais, a equipe representa um arquipélago com cerca de 500 mil habitantes e entra para os livros como o menor país em área territorial a garantir vaga na competição, superando a marca que anteriormente pertencia a Trinidad e Tobago. Conhecidos como "Tubarões Azuis", os cabo-verdianos apostam em um grupo composto majoritariamente por atletas nascidos ou formados na Europa e chegam ao torneio confiantes após uma campanha memorável nas Eliminatórias Africanas.

    ➡️ Guia completo do Lance! Saiba tudo sobre Cabo Verde na Copa do Mundo 2026

    Jogadores de Cabo Verde treinam em início de preparação para a Copa do Mundo (Foto: Patrick Meinhardt / AFP)

    A vaga para o Mundial foi conquistada de maneira surpreendente. Cabo Verde terminou na liderança do Grupo D das Eliminatórias, somando 23 pontos e deixando para trás seleções tradicionais do continente, como Camarões e Angola. O triunfo por 1 a 0 sobre os camaroneses foi apontado como o resultado que impulsionou a equipe rumo à classificação e consolidou o trabalho do técnico Bubista.

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    Esquema tático

    Dentro de campo, os Tubarões Azuis se destacam pela organização tática e pela solidez defensiva. A equipe costuma atuar em um esquema 4-2-3-1, que ganha características mais ofensivas quando recupera a posse de bola, transformando-se em um 4-3-3 de transições rápidas. A boa fase também ficou evidente nos amistosos preparatórios para a Copa, incluindo uma expressiva vitória por 3 a 0 sobre a Sérvia.

    ➡️ Estreia contra Marrocos mostra carências históricas da Seleção

    Primeira campanha da história

    A participação na Copa do Mundo representa o auge de uma trajetória de crescimento constante. Filiado à Fifa desde 1986, Cabo Verde evoluiu gradualmente no cenário internacional, alcançando as quartas de final da Copa Africana de Nações em 2013 e 2023 antes de finalmente garantir sua inédita classificação para o Mundial.

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    Um adversário imponente

    O primeiro oponente de Cabo Verde é a Espanha, seleção considerada uma das melhores do mundo e fortíssima candidata ao título mundial. Os espanhóis chegam com uma marca expressiva: são 30 jogos sem perder, contando amistosos e competições oficiais (Euro 2024, Liga das Nações e Eliminatórias). A última derrota da equipe de Luis de la Fuente foi em março de 2024, em um amistoso contra a Colômbia.  

    A dura tarefa da estreia não ofusca o feito de Cabo Verde, que já faz história com sua presença na Copa do Mundo. A ambição dos "Tubarões Azuis", de uma pequena nação africana, se engrandece com o entusiasmo de poder competir com as principais seleções do Mundo.

    📅 Veja a agenda de Cabo Verde na Copa do Mundo

    Espanha x Cabo Verde

    • ⚽ Fase de grupos (Grupo H);
    • 📅 15 de junho, segunda-feira, às 13h (de Brasília);
    • 🏟️ Mercedes-Benz Stadium (Atlanta Stadium), EUA.

    Uruguai x Cabo Verde

    • ⚽ Fase de grupos (Grupo H);
    • 📅 21 de junho, domingo, às 19h (de Brasília);
    • 🏟️ Hard Rock Stadium (Miami Stadium), EUA.


    Cabo Verde x Arábia Saudita

    • ⚽ Fase de grupos (Grupo H);
    • 📅 27 de junho, sábado (madrugada de sexta para sábado), às 00h (de Brasília);
    • 🏟️ NRG Stadium (Houston Stadium), EUA.
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