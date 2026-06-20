logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Torcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'

Jogador respondeu apenas dizendo o placar do jogo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
20/06/2026 11:29
Supervisionado porLeonardo Damico,
Favorite o Lance! no Google
Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
Casemiro é um dos líderes da Seleção Brasileira (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

A Seleção Brasileira venceu o Haiti em seu segundo jogo na Copa do Mundo, por 3 a 0. O time de Carlo Ancelotti marcou dois com Matheus Cunha e um com Vini Jr, os três tentos no primeiro tempo. No entanto, a sensação para muitos é de que cabia mais. Na zona mista, após a partida, Casemiro respondeu à pergunta de um repórter, que questionou se a Amarelinha tinha convencido, apenas dizendo o placar da partida.

continua após a publicidade
  • Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo

    Argentina tem baixa confirmada para segundo jogo da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 46 minutos
  • Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Brasil diante do Haiti na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)

    Endrick se manifesta após estreia na Copa do Mundo: ‘Marcado na minha história’

    Copa do Mundo
    Há 51 minutos
  • Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)

    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?

    Copa do Mundo
    Há 11 horas

    • ➡️ Brasil joga para o gasto, bate o Haiti e encaminha vaga na Copa do Mundo

    Repórter pergunta:

    - Você acha que o Brasil venceu e convenceu?

    Casemiro responde:

    - Bom, três a zero, né?

    Veja como os internautas estão reagindo a resposta do camisa cinco da Seleção Brasileira:

    Casemiro disputa a Copa do Mundo 2026 (Foto: Divulgação/ Fifa, CBF)

    🤑 Aposte em todos os 104 jogos da Copa do Mundo! Clique e saiba mais!

    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável

    ➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

    Como foi Brasil x Haiti

    Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo

    Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr. não conseguia ser agudo pela esquerda.

    A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.

    continua após a publicidade

    Brasil reduz ritmo e perde chance de melhorar o saldo

    Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.

    Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. MartinelliDanilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.

    continua após a publicidade
    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Steve Clarke, técnico da Escócia
    Seleção BrasileiraPróximo adversário do Brasil, técnico da Escócia perde a cabeça após derrota para MarrocosHá 3 minutos
    tiago-leifert-sbt
    Copa do MundoQual jogo da Copa do Mundo vai passar no SBT neste domingo (21)?Há 31 minutos
    Neymar e Raphinha em treino da Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraCom Neymar e Raphinha, Seleção acumula baixas por lesão na CopaHá 39 minutos
    Lionel Scaloni observa treino da Argentina após vitória na estreia da Copa do Mundo
    Copa do MundoArgentina tem baixa confirmada para segundo jogo da Copa do MundoHá 47 minutos
    Copa do MundoHakimi é vaiado na Copa após Justiça manter processo por estuproHá 51 minutos
    Seleção Brasileira cumprimenta a torcida após a vitória sobre o Haiti na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Seleção BrasileiraTironi no Lance!: Brasil faz o mínimo, mas lentidão preocupa para a CopaHá 53 minutos

    Mais LANCE!

    Endrick entrou no segundo tempo da vitória do Brasil diante do Haiti na Copa do Mundo. (Foto: Divulgação/ Instagram)
    Endrick se manifesta após estreia na Copa do Mundo: 'Marcado na minha história'
    Marrocos e Escócia se enfrentaram pela segunda rodada do Grupo C. (Foto: FRANCK FIFE / AFP)
    Qual foi o resultado do jogo da Escócia, próximo adversário do Brasil?
    Fernanda Gentil, Romário e Chico Moedas durante a transmissão do pré-jogo entre Brasil e Haiti. (Foto: Reproduçã)
    Casimiro alfineta Chico Moedas após entrevista com Paquetá: '4 a 2 pra Globo'
    Além de Robertson, em quem o Brasil deve ficar de olho da Escócia?
    Neymar treina no CT da Seleção em Morristown
    Seleção terá retorno de Neymar em semana decisiva
    Kamara marcou o segundo gol do Japão (Foto: Aric Becker / AFP)
    Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)?
    Vinicius Jr. durante a comemoração do gol dele na partida que terminou 3 a 0 para o Brasil. Duelo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo
    Análise: O protagonismo silencioso de Vini Jr na Seleção
    Roberto Martínez reage durante empate entre Portugal e Uzbequistão, pela Copa do Mundo
    Portugal cogita mudanças após estreia decepcionante na Copa do Mundo
    Memphis Depay, camisa 10 da Holanda (Foto: Reprodução/Instagram/@memphisdepay)
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta sábado (20/6)
    Coletiva e Treino de Portugal - Lance!TV
    AO VIVO: Assista à coletiva e ao treino de Portugal
    Carlo Ancelotti comanda o Brasil diante do Haiti (Foto: IMAGO/Folhapress)
    Fala de Ancelotti sobre Neymar após Brasil x Haiti enlouquece torcedores
    Paraguai Copa do Mundo
    Turquia x Paraguai: veja os melhores momentos do jogo do Grupo D da Copa do Mundo
    Tiago Leifert participou da transmissão do jogo da Sul-Americana no SBT (Foto: Reprodução/SBT)
    Qual jogo da Copa do Mundo o SBT transmite hoje (20)?