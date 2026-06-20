Torcedores criticam resposta de Casemiro após jogo do Brasil: 'Marra'
Jogador respondeu apenas dizendo o placar do jogo
A Seleção Brasileira venceu o Haiti em seu segundo jogo na Copa do Mundo, por 3 a 0. O time de Carlo Ancelotti marcou dois com Matheus Cunha e um com Vini Jr, os três tentos no primeiro tempo. No entanto, a sensação para muitos é de que cabia mais. Na zona mista, após a partida, Casemiro respondeu à pergunta de um repórter, que questionou se a Amarelinha tinha convencido, apenas dizendo o placar da partida.
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Repórter pergunta:
- Você acha que o Brasil venceu e convenceu?
Casemiro responde:
- Bom, três a zero, né?
Veja como os internautas estão reagindo a resposta do camisa cinco da Seleção Brasileira:
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Como foi Brasil x Haiti
Seleção aposta na ligação direta e faz três no primeiro tempo
Diante do adversário mais fraco do Grupo C, era de se esperar um Brasil ofensivo e um Haiti que concedesse poucos espaços. E as duas propostas foram vistas logo nos primeiros minutos. O problema é que Raphinha mais uma vez desperdiçava chances pela direita — e, quando acertou, marcou em impedimento —, e Vini Jr. não conseguia ser agudo pela esquerda.
A situação começou a mudar quando Paquetá parou de perder a bola no círculo central e, assim como Casemiro, passou a acertar os passes em profundidade e lançamentos. Porque, na ausência ou incapacidade de criar no meio-campo, o Brasil passou a amassar o Haiti (no placar) na base da ligação direta. Através dela, o time de Carlo Ancelotti passou a criar oportunidades e fechou o primeiro tempo vencendo por 3 a 0, gols de Matheus Cunha (duas vezes) e Vini Jr.
Brasil reduz ritmo e perde chance de melhorar o saldo
Com a vitória assegurada, a Seleção foi para o segundo tempo disposta a ampliar o placar e assegurar um bom saldo de gols — afinal, poderá ser esse o critério que irá definir o líder da chave na última rodada. Mas o Haiti melhorou seu posicionamento, fechou os espaços que dera na primeira parte do jogo e dificultou para o Brasil.
Aos poucos, Carlo Ancelotti tratou de dar novo fôlego ao time. Endrick entrou e foi ovacionado pela torcida; ele chegou a marcar um gol, mas em impedimento. Martinelli, Danilo Santos e Ederson também foram chamados. Mas o Brasil seguiu sem conseguir criar chances claras, e nem mesmo os lançamentos que funcionaram no primeiro tempo resolveram no segundo. Para completar, Alisson ainda teve bastante trabalho para garantir que o time, enfim, encerrasse uma sequência de seis jogos sofrendo gols.