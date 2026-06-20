Seleção Brasileira, Marrocos e EUA: quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (20/06)? Veja as seleções que entram em campo neste sábado (20) e os horários das partidas

A segunda rodada da fase de grupos segue a todo vapor neste sábado (20), dia que pode começar a definir os rumos de algumas chaves da Copa do Mundo. Ao longo da programação, seleções tradicionais como Holanda, Alemanha e Japão entram em campo, enquanto equipes que estrearam com vitória tentam dar mais um passo rumo às oitavas de final. Confira os jogos do dia:

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Holanda x Suécia - 14h

Holanda e Suécia se enfrentam neste sábado (20), às 14h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F.

O confronto reúne duas seleções que tiveram estreias bastante diferentes. A Holanda deixou escapar a vitória nos minutos finais e empatou por 2 a 2 com o Japão, enquanto a Suécia foi uma das equipes que mais impressionaram na rodada inicial ao golear a Tunísia por 5 a 1. Uma vitória sueca pode encaminhar a classificação, enquanto os holandeses buscam o primeiro triunfo no torneio.

Memphis Depay vem sendo criticado na Holanda (Foto: Sports Press Photo / Sports Press Photo/Fotoarena/Folhapress)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Alemanha e Costa do Marfim se enfrentam neste sábado (20), às 17h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E.

As duas equipes começaram a Copa com vitória e entram em campo valendo a liderança isolada da chave. A Alemanha chamou atenção ao aplicar 7 a 1 sobre Curaçao, repetindo um placar marcante de sua história em Mundiais. Já a Costa do Marfim superou o Equador por 1 a 0 e tenta confirmar o bom momento diante de um dos favoritos ao título.

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Equador x Curaçao - 21h

Equador e Curaçao se enfrentam neste sábado (20), às 21h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo E.

Derrotadas na estreia, as duas seleções chegam pressionadas pela necessidade de pontuar. O Equador fez jogo equilibrado contra a Costa do Marfim, mas saiu de campo sem pontos. Já Curaçao, estreante em Copas do Mundo, tenta se recuperar após sofrer uma goleada para a Alemanha. Um novo tropeço pode deixar qualquer uma das equipes em situação muito complicada na luta pela classificação.

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Tunísia x Japão - 1h

Tunísia e Japão se enfrentam na madrugada de domingo (21), à 1h (de Brasília), pela segunda rodada do Grupo F.



A partida carrega um peso especial por marcar o milésimo jogo da história das Copas do Mundo. Em campo, as seleções vivem momentos opostos. A Tunísia tenta reagir após a goleada sofrida para a Suécia na estreia, enquanto o Japão chega embalado pelo empate conquistado diante da Holanda nos minutos finais. Uma vitória pode colocar os japoneses muito perto das oitavas de final.

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