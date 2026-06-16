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Terça-feira de Copa do Mundo: qual o seu palpite para os jogos de hoje? Vote!

Deixe o seu palpite nesta terça-feira de Copa do Mundo

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
16/06/2026 07:00
Atualizado há 2 minutos
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Argentina faturou R$ 222 milhões pelo título da Copa do Mundo do Catar
Argentina tenta conquistar sua quarta estrela nesta Copa do Mundo (Foto: Reprodução/Redes Sociais/Conmebol)

A terça-feira (16) promete fortes emoções na Copa do Mundo de 2026. Quatro partidas movimentam a competição entre a tarde e a madrugada, com seleções tradicionais e equipes que buscam surpreender na luta por uma vaga na próxima fase. Com isso, o Lance! quer saber: qual é o seu palpite para os jogos desta terça-feira de Copa? Vote e participe!

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    A programação começa às 16h (de Brasília), com o confronto entre França e Senegal, pela primeira rodada do Grupo I. Os franceses chegam ao Mundial mais uma vez como candidatos ao título, apostando na força de um elenco repleto de estrelas e na experiência acumulada em grandes competições. Do outro lado, Senegal tenta repetir campanhas marcantes do passado e sonha em estrear com um resultado positivo diante de uma das potências do futebol mundial.

    Na sequência, às 19h, Iraque e Noruega entram em campo também pelo Grupo I. Os noruegueses vivem um momento especial e contam com uma geração talentosa para tentar avançar às fases decisivas do torneio. Já o Iraque aposta na disciplina tática e na dedicação coletiva para surpreender e largar bem na competição.

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    Mais tarde, às 22h, Argentina e Argélia se enfrentam pela primeira rodada do Grupo J. Atual campeã mundial, a seleção argentina inicia mais uma caminhada em busca do bicampeonato consecutivo, carregando o favoritismo diante dos argelinos. A Argélia, por sua vez, chega embalada por uma campanha sólida nas Eliminatórias e espera dificultar a vida dos sul-americanos.

    Fechando a rodada, já na madrugada de terça para quarta-feira, às 1h (de Brasília), Áustria e Jordânia duelam em partida válida pela primeira rodada de seus respectivos compromissos no Mundial. Os austríacos tentam confirmar o bom momento vivido nos últimos anos no futebol europeu, enquanto a Jordânia busca escrever mais um capítulo histórico em sua trajetória internacional e começar a competição com o pé direito.

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    Quem vai vencer nesta terça-feira de Copa do Mundo? Vote

    Taça - troféu da Copa do Mundo
    Taça da Copa do Mundo (Foto: Timothy A. CLARY/ AFP)

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