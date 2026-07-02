Torcedor 'estátua' da RD Congo publica carta emocionante após eliminação na Copa
Michel Mboladinga, conhecido como 'Lumumba Vea', agradeceu a campanha histórica da seleção e afirmou que o país voltará ainda mais forte
Um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026, Michel Mboladinga também protagonizou um momento emocionante após a eliminação da República Democrática do Congo no torneio. Michel, mundialmente conhecido como Lumunba Vea, por meio de suas redes sociais, publicou uma carta elogiando a campanha da seleção africana, que gerou bastante comoção popular.
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Inglaterra x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa do Mundo
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Famoso por estar presente nas arquibancadas em estado imóvel durante os jogos da RD Congo, se caracterizando como uma estátua, o torcedor congolês virou uma imagem bastante conhecida no Mundial. Michel Mboladinga não esteve presente na derrota da RD Congo para a Inglaterra, pois teve seu visto negado para os Estados Unidos, o que impediu a participação do ilustre e icônico personagem nas arquibancadas do estádio de Atlanta.
Após a eliminação do país africano da Copa do Mundo, na segunda fase da competição, Mboladinga fez um post em sua rede social com uma mensagem de agradecimento e orgulho à seleção da RD Congo, que fez história logo na estreia do torneio, chegando à fase de mata-mata.
— Foram 52 anos de preparação, de tentativas e de fracassos que serviram de aprendizado. Nosso sonho era apenas disputar essa Copa do Mundo. Mas, no fim, percebemos que o sonho foi longe demais. Participar já não era suficiente. Nossa fome era ir cada vez mais longe — publicou Michel.
Lumumba Vea
Michel Mboladinga, conhecido como Lumumba Vea, se tornou um dos grandes personagens da Copa do Mundo graças à caracterização nas arquibancadas e ao hábito de permanecer completamente imóvel durante os jogos da República Democrática do Congo. A imagem viralizou nas redes sociais e transformou o torcedor em um fenômeno internacional.
O sucesso também refletiu fora dos estádios. Lumumba Vea acumula quase 300 mil seguidores no Instagram, conquistou uma legião de fãs — especialmente no Brasil — e passou a receber convites para entrevistas e eventos, o que o levou a contratar um empresário e reforçar sua segurança. Nas redes sociais, também compartilha homenagens de torcedores de diversos países e chegou a parabenizar a torcida do Marrocos pela campanha histórica na Copa.
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