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Torcedor 'estátua' da RD Congo publica carta emocionante após eliminação na Copa

Michel Mboladinga, conhecido como 'Lumumba Vea', agradeceu a campanha histórica da seleção e afirmou que o país voltará ainda mais forte

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
02/07/2026 11:14
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Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)

Um dos grandes personagens da Copa do Mundo de 2026, Michel Mboladinga também protagonizou um momento emocionante após a eliminação da República Democrática do Congo no torneio. Michel, mundialmente conhecido como Lumunba Vea, por meio de suas redes sociais, publicou uma carta elogiando a campanha da seleção africana, que gerou bastante comoção popular.

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    • Famoso por estar presente nas arquibancadas em estado imóvel durante os jogos da RD Congo, se caracterizando como uma estátua, o torcedor congolês virou uma imagem bastante conhecida no Mundial. Michel Mboladinga não esteve presente na derrota da RD Congo para a Inglaterra, pois teve seu visto negado para os Estados Unidos, o que impediu a participação do ilustre e icônico personagem nas arquibancadas do estádio de Atlanta. 

    Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)
    Michel Kuka Mboladinga (Reprodução Instagram Federação RD Congo)

    Após a eliminação do país africano da Copa do Mundo, na segunda fase da competição, Mboladinga fez um post em sua rede social com uma mensagem de agradecimento e orgulho à seleção da RD Congo, que fez história logo na estreia do torneio, chegando à fase de mata-mata. 

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    — Foram 52 anos de preparação, de tentativas e de fracassos que serviram de aprendizado. Nosso sonho era apenas disputar essa Copa do Mundo. Mas, no fim, percebemos que o sonho foi longe demais. Participar já não era suficiente. Nossa fome era ir cada vez mais longe — publicou Michel.

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    • Lumumba Vea

    Michel Mboladinga, conhecido como Lumumba Vea, se tornou um dos grandes personagens da Copa do Mundo graças à caracterização nas arquibancadas e ao hábito de permanecer completamente imóvel durante os jogos da República Democrática do Congo. A imagem viralizou nas redes sociais e transformou o torcedor em um fenômeno internacional.

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    O sucesso também refletiu fora dos estádios. Lumumba Vea acumula quase 300 mil seguidores no Instagram, conquistou uma legião de fãs — especialmente no Brasil — e passou a receber convites para entrevistas e eventos, o que o levou a contratar um empresário e reforçar sua segurança. Nas redes sociais, também compartilha homenagens de torcedores de diversos países e chegou a parabenizar a torcida do Marrocos pela campanha histórica na Copa.

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