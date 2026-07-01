Inglaterra x RD Congo: veja os melhores momentos do jogo da segunda fase da Copa Harry Kane marcou duas vezes na virada da Inglatera

A Inglaterra confirmou o favoritismo, mas precisou buscar uma virada para avançar às oitavas de final da Copa do Mundo de 2026. Nesta quarta-feira (1), a seleção inglesa derrotou a RD Congo por 2 a 1, em Atlanta (EUA), pela segunda fase do Mundial. Após sair atrás no placar com gol de Brian Cipenga ainda no primeiro tempo, Harry Kane brilhou na etapa final ao marcar duas vezes e garantir a classificação.

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Com o resultado, a equipe comandada por Thomas Tuchel enfrentará o México nas oitavas de final, no próximo domingo (5), às 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. O vencedor do confronto poderá cruzar o caminho da Seleção Brasileira nas quartas de final.

Como foi Inglaterra x RD Congo na Copa do Mundo?

Apesar do favoritismo inglês, foi a RD Congo quem surpreendeu logo no início da partida. Aos sete minutos, Chancel Mbemba lançou Brian Cipenga nas costas da defesa inglesa, e o atacante bateu na saída de Jordan Pickford para abrir o placar. A Inglaterra respondeu rapidamente e passou a controlar a posse de bola, criando boas oportunidades. Jude Bellingham obrigou Lionel Mpasi-Nzau a fazer grande defesa após cruzamento de Declan Rice, enquanto Marcus Rashford viu Aaron Wan-Bissaka salvar uma finalização em cima da linha. Antes do intervalo, Yoane Wissa ainda acertou a trave para os congoleses, e Mpasi-Nzau voltou a aparecer com mais duas grandes defesas em finalizações de Kane e Bellingham.

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No segundo tempo, a Inglaterra manteve a pressão, mas continuou encontrando um inspirado Mpasi-Nzau. A equipe de Thomas Tuchel só conseguiu mudar o rumo da partida após alterações ofensivas. Aos 25 minutos, Anthony Gordon cruzou para Harry Kane empatar de cabeça. O gol deu novo ânimo aos ingleses, que seguiram pressionando até que, após mais uma defesa do goleiro congolês em chute de Bellingham, Gordon aproveitou o rebote e serviu Kane. O camisa 9 limpou a marcação e marcou um golaço para garantir a virada, a classificação inglesa e encerrar um jejum de 60 anos sem uma virada da seleção em Copas do Mundo.

Harry Kane, autor de dois gols da classificação inglesa na Copa do Mundo. (Foto: Odd ANDERSEN / AFP)

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