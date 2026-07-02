Copa vira vitrine para jogadores sem clube; 14 seguem vivos no torneio Atletas de seleções que seguem na Copa do Mundo vivem situação incomum: disputam a competição sem vínculo com clubes

Mundial serve como vitrine para clubes e negociações de atletas livres.

Jogadores seguem competindo por autorização da FIFA até o fim do torneio.

Copa do Mundo de 2026 representa oportunidade de contrato para 14 jogadores sem vínculo.

A Copa do Mundo de 2026 não representa apenas a chance de conquistar o principal título do futebol para alguns atletas. Para 14 jogadores que seguem na competição, mas sem clube, o torneio também é uma oportunidade de garantir um contrato para a próxima temporada.

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Com os vínculos encerrados em 30 de junho, esses atletas estão oficialmente livres no mercado, mas continuam defendendo suas seleções graças a uma autorização especial da FIFA, que permite a permanência dos jogadores até o fim da participação de seus países no Mundial.

O Mundial costuma servir como uma grande vitrine para clubes de todo o planeta, e a edição de 2026 mantém essa característica.

Sem a pressão de representar um clube, os jogadores sem clube no mercado têm a oportunidade de valorizar seu passe diante de dirigentes, empresários e olheiros presentes nos Estados Unidos, México e Canadá para acompanhar a Copa.

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Uma boa campanha pode acelerar negociações que estavam paradas ou ainda abrir portas para ligas que antes pareciam improváveis.

Entre os jogadores sem clube, Casemiro é um dos principais destaques. Após o fim de sua passagem pelo Manchester United, o volante segue sem contrato, apesar das especulações que o colocam próximo do Inter Miami. Em campo, porém, o brasileiro continua decisivo: foi dele o primeiro gol da vitória de virada sobre o Japão, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, reforçando seu valor no mercado de transferências.

A lista também reúne nomes como David Alaba (Áustria), Fabinho (Brasil), Thomas Meunier (Bélgica), Nabil Bentaleb (Argélia), Luka Modric (Croácia), Gideon Mensah e Abdul Mumin (Gana), além do goleiro Ørjan Nyland (Noruega).

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A expectativa é que muitos deles definam o futuro apenas após o encerramento da participação na Copa, dedicando total foco à competição antes de negociar com novos clubes.

Após fim de contrato com o Milan, Modric é um dos jogadores sem clube na Copa do Mundo (Foto: Mark Blinch/Getty Images/AFP)

Com a abertura da janela internacional, clubes acompanham diariamente o desempenho desses atletas, que podem ser contratados sem custos de transferência, tornando-se opções atrativas no mercado.

Além do aspecto esportivo, a economia com taxas de compra torna esses jogadores ainda mais valorizados para equipes que buscam reforços de impacto.

Historicamente, grandes atuações em Copas do Mundo transformam carreiras. Jogadores pouco conhecidos passam a despertar interesse de gigantes europeus, enquanto atletas experientes aumentam seu valor de mercado após boas campanhas.

Para os 14 jogadores sem clube, a Copa do Mundo representa muito mais do que a luta pelo troféu: pode ser o passaporte para um desafio na temporada 2026/27.

Os 14 jogadores sem contrato que seguem na Copa do Mundo

Casemiro (Brasil) — ex-Manchester United Fabinho (Brasil) — ex-Al-Ittihad Mohamed Salah (Egito) — ex-Liverpool Luka Modric (Croácia) — ex-Milan James Rodríguez (Colômbia) — ex-Minnesota United John Stones (Inglaterra) — ex-Manchester City David Alaba (Áustria) — ex-Real Madrid Thomas Meunier (Bélgica) — ex-Lille Thomas Partey (Gana) — ex-Villarreal Nabil Bentaleb (Argélia) — ex-Lille Xaver Schlager (Áustria) — ex-RB Leipzig Gideon Mensah (Gana) — ex-Auxerre Abdul Mumin (Gana) — ex-Rayo Vallecano Ørjan Nyland (Noruega) — ex-Sevilla

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