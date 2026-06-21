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Técnico de Cabo Verde critica Uruguai após lance polêmico: 'Não é fair play'

Treinador criticou ação em lance que deu origem a gol do Uruguai

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 23:13
Atualizado há 2 minutos
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Bubista, técnico de Cabo Verde (Imagem: Alex Slitz/Getty Images/AF)
Bubista, técnico de Cabo Verde (Imagem: Alex Slitz/Getty Images/AF)

O empate por 2 a 2 entre Cabo Verde e Uruguai, neste domingo (21), foi marcado pelo tropeço de uma gigante da América do Sul frente a uma das surpresas da Copa do Mundo 2026. Em coletiva após o jogo, o técnico da seleção cabo-verdiana, Bubista, não criticou a postura da equipe sul-americana em um lance que resultou em gol para a Celeste.

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    • O momento questionado aconteceu quando o meio-campista Telmo Arcanjo (Monteiro) caiu no gramado com cãibras. O atacante uruguaio Viñas chegou a segurar a perna do adversário para ajudá-lo, mas, ao perceber a continuidade da jogada de ataque, "abandonou" o jogador lesionado para participar do lance que terminou no gol de empate uruguaio.

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    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai
    Kevin Pina comemora primeiro gol da história de Cabo Verde em Copa do Mundo contra o Uruguai (Foto: Chandan Khanna/AFP)

    Em entrevista coletiva, Bubista demonstrou sua indignação:

    — Mas penso que, principalmente no primeiro gol, para mim, aquilo não é fair play. O (Marcelo) Bielsa nos ensinou que aquilo não é fair play, que aquilo não faz parte do jogo. [...] Um jogador no chão por um minuto, dois minutos. Eu não compreendo muito essa lei — disse o técnico de Cabo Verde.

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    Apesar do desabafo, o comandante exaltou a grande partida de seus atletas, que conquistaram mais um ponto histórico em sua primeira participação em Mundiais.

    — Quero dar os parabéns à equipe pelo jogo que fizemos com o coração. Terminamos o jogo já com algumas dificuldades. Os jogadores já tinham cãibras, mas a nossa equipe esteve sempre valente — declarou.

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    Mesmo com o gosto amargo da polêmica, Cabo Verde segue vivo e com boas chances de avançar às oitavas de final. Atualmente em 3º lugar no Grupo H com 2 pontos, a seleção africana depende apenas de suas próprias forças.

    Caso vença a Arábia Saudita na última rodada, Cabo Verde estará garantido pelo menos na segunda colocação do grupo, independentemente do resultado do confronto entre Espanha e Uruguai. Até mesmo um empate pode servir, desde que o Uruguai seja derrotado pela Espanha.

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