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Mãe de Plata, do Flamengo, republica vídeo detonando Valencia: 'Pior atacante que já vi'

Mãe do jogador publicou vídeo em que Valencia é apontado como 'bisonho'

PorAbner ReyRio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 17:26
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Gonzalo Plata após empate contra Curaçao na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)
Gonzalo Plata após empate contra Curaçao na Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

A seleção do Equador enfrentou a estreante Curaçao na segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo 2026, e acabou saindo com um empate por 0 a 0 decepcionante, fazendo com que as chances de classificação para o mata-mata sejam drasticamente reduzidas. Após o jogo, a mãe do atacante Gonzalo Plata, do Flamengo, republicou um vídeo em que um influenciador detona o atacante Enner Valencia, que foi muito criticado por conta dos gols perdidos tanto na estreia quanto no jogo deste sábado (20), contra Curaçao.

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    Vídeo publicado pela mãe de Plata. (Imagem: Reprodução).

    Monica Jimenez Quintero, que possui um perfil no Instagram com várias fotos dos filhos, fez várias publicações nos stories antes e após o jogo entre Equador e Curaçao. Após o resultado negativo, ela publicou um vídeo do influenciador Vinizzera (vinizzera00), em que ele critica duramente o atacante Enner Valencia, que não fez uma boa atuação e perdeu boas oportunidades de gol.

    — [...] Enner Valencia é bisonho. Um dos piores atacantes que eu já vi, com todo o respeito, mas não tem como não falar. Na ocasião (vídeo sobre a estreia), eu acabei citando o exemplo do jogo contra o Fluminense em que ele perdeu dois gols bizarros, e que deu a Libertadores para o Fluminense. Ele literalmente entregou: 'toma, Fluminense, uma Libertadores — Diz o influenciador no vídeo.

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    A partida a que o comunicador se refere aconteceu na semifinal da Libertadores de 2023. Na época, Valencia atuava pelo Internacional e perdeu duas oportunidades claras de gol na partida de volta, quando o Fluminense conseguiu uma virada histórica em seis minutos e venceu a partida por 2 a 1. No agregado, o placar ficou 4-3 para o Tricolor Carioca, que disputou a final contra o Boca Juniors e se consagrou campeão por 2 a 1.

    Confira o vídeo republicado pela mãe de Plata criticando Enner Valencia:

    Plata e Valencia foram titulares e comandaram juntos o ataque do Equador tanto no empate contra Curaçao quanto na derrota para a Costa do Marfim. Em ambas as ocasiões, os equatorianos não saíram do zero no marcador. Após a partida, o atacante do Flamengo foi às lágrimas e precisou ser consolado pelo técnico Beccacece.

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    Gonzalo Plata chorando após empate entre Equador e curaçao na Copa do Mundo 2026 (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Agora, o Equador vive uma situação complicadíssima no Grupo E. Com apenas um ponto, para se classificar entre as duas primeiras, será necessário vencer a forte Alemanha, que desbancou os outros dois adversários da chave e já está classificada, e torcer para que Curaçao vença a Costa do Marfim, já que os marfinenses venceram o confronto direto. A classificação viria pelo critério do saldo de gols, já que Curaçao terminaria com a mesma pontuação que os equatorianos neste caso.

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