Por que Luis Suárez não joga mais pelo Uruguai? Jogador ficou de fora da convocação de Marcelo Bielsa

O Uruguai empatou com Cabo Verde em 2 a 2, neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Diante do resultado ruim, uma dúvida surgiu entre os torcedores da equipe celeste. Qual seria o motivo de Luis Suárez não jogar mais pela seleção.

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Em 2024, o próprio camisa 9 declarou aposentadoria da equipe. Na época, Suárez sitou a importância do afastamento para o desenvolvimento de novos talentos uruguaios. A ideia foi apoiada pelo treinador Marcelo Bielsa.

Apesar da declaração e da despedida, que aconteceu na época, em 2026, Suárez declarou que não recusaria uma possível convocação. Apesar disso, Bielsa optou por não chamá-lo mais e, assim, seguiu o primeiro plano traçado.

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Às vésperas da Copa do Mundo, Bielsa chegou a tratar do assunto e explicou a ausência do camisa 9 na convocação final do Uruguai para o torneio.

— Na verdade, não tenho problemas com o Suárez, mas optei por Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre e Federico Viñas. Ele (Suárez) não me deve nenhum pedido de desculpas — inicou o treinador, antes de finalizar.

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— Todas as decisões que tomamos podem ter erros, mas são decisões guiadas pelo que acredito ser o melhor para o sucesso esportivo da equipe — finalizou.

Sem estar presente na convocação final de Marcelo Bielsa, Luis Suárez esteve presente no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, para acompanhar de perto o empate do Uruguai com Cabo Verde.

Uruguai x Cabo Verde

No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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