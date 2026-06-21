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Por que Luis Suárez não joga mais pelo Uruguai?

Jogador ficou de fora da convocação de Marcelo Bielsa

PorLance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 22:02
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Luis Suárez esteve presente para assistir Uruguai x Cabo Verde (Foto: Reprodução)
Luis Suárez esteve presente para assistir Uruguai x Cabo Verde (Foto: Reprodução)

O Uruguai empatou com Cabo Verde em 2 a 2, neste domingo (21), em Miami, nos Estados Unidos, pela segunda rodada do Grupo H da Copa do Mundo. Diante do resultado ruim, uma dúvida surgiu entre os torcedores da equipe celeste. Qual seria o motivo de Luis Suárez não jogar mais pela seleção.

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    Em 2024, o próprio camisa 9 declarou aposentadoria da equipe. Na época, Suárez sitou a importância do afastamento para o desenvolvimento de novos talentos uruguaios. A ideia foi apoiada pelo treinador Marcelo Bielsa.

    Apesar da declaração e da despedida, que aconteceu na época, em 2026, Suárez declarou que não recusaria uma possível convocação. Apesar disso, Bielsa optou por não chamá-lo mais e, assim, seguiu o primeiro plano traçado.

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    Às vésperas da Copa do Mundo, Bielsa chegou a tratar do assunto e explicou a ausência do camisa 9 na convocação final do Uruguai para o torneio.

    — Na verdade, não tenho problemas com o Suárez, mas optei por Darwin Núñez, Rodrigo Aguirre e Federico Viñas. Ele (Suárez) não me deve nenhum pedido de desculpas — inicou o treinador, antes de finalizar.

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    — Todas as decisões que tomamos podem ter erros, mas são decisões guiadas pelo que acredito ser o melhor para o sucesso esportivo da equipe — finalizou.

    Sem estar presente na convocação final de Marcelo Bielsa, Luis Suárez esteve presente no Hard Rock Stadium, em Miami, Estados Unidos, para acompanhar de perto o empate do Uruguai com Cabo Verde.

    Uruguai x Cabo Verde

    No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Federico Viñas recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

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    No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

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