Promessa em 2014, Mahrez lidera Argélia em busca de repetir feito na Copa do Mundo Argélia estreia na Copa do Mundo contra a campeã Argentina

A Argélia volta a disputar uma Copa do Mundo após 12 anos nesta terça-feira (16), quando duela com a atual campeã, a Argentina. A última participação foi justamente a melhor de sua história, a única vez que alcançou o mata-mata. Principal astro argelino, Riyad Mahrez é um dos remanescentes daquele time. Antes promessa, hoje é a esperança de um povo para repetir campanha memorável.

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Na Copa do Mundo de 2014, no Brasil, Riyad Mahrez ainda tentava conquistar espaço no futebol europeu. Ao longo dos últimos doze anos, construiu história brilhante, especialmente no futebol inglês, e chega ao Mundial de 2026 como principal referência técnica e liderança de sua seleção. Aos 35 anos, é um dos três remanescentes daquele elenco argelino: também seguem no grupo o zagueiro Aïssa Mandi, que esteve em campo diante da Alemanha nas oitavas de final, e o meio-campista Nabil Bentaleb.

A geração de 2014 ficou eternizada por protagonizar um dos confrontos mais equilibrados daquela Copa. Nas oitavas de final, a Argélia esteve muito perto de eliminar a Alemanha, que semanas depois levantaria o título mundial.

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Em um duelo dramático no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, os argelinos seguraram o empate por 0 a 0 durante os 90 minutos e criaram diversas oportunidades nos contra-ataques. A classificação alemã só veio na prorrogação, com gols de André Schürrle e Mesut Özil. Abdelmoumene Djabou ainda descontou nos acréscimos, mas a reação parou no 2 a 1.

André Schürrle comemora gol contra a Argélia na Copa de 2014 (Foto: Gabriel Bouys/ AFP)

A atuação histórica teve como destaques os goleiros Manuel Neuer e Raïs M'Bolhi, que protagonizaram uma das partidas mais emocionantes daquele Mundial.

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De promessa a estrela mundial

Na época da Copa de 2014, Mahrez ainda dava seus primeiros passos em uma carreira que alcançaria patamares inimagináveis. Revelado nas categorias de base do AAS Sarcelles, na França, o atacante passou por Quimper e Le Havre antes de receber uma oportunidade que mudaria sua trajetória.

Em janeiro de 2014, foi contratado pelo Leicester City. Dois anos depois, tornou-se um dos protagonistas do maior conto de fadas da história recente do futebol europeu. Com dribles, gols e assistências, liderou o Leicester na surpreendente conquista da Premier League de 2015/16 e foi eleito o melhor jogador da competição.

Mahrez com a taça da Premier League conquistada pelo Leicester City (Foto: Adrian Dennis / AFP)

Coleção de títulos no Manchester City

Em 2018, Mahrez trocou o Leicester pelo Manchester City e passou a integrar uma das equipes mais dominantes do futebol mundial sob o comando de Pep Guardiola.

Na Inglaterra, acumulou títulos da Premier League, da Copa da Inglaterra e da Copa da Liga Inglesa. O ponto mais alto veio na temporada 2022/23, quando ajudou o clube a conquistar a inédita Uefa Champions League.

Riyad Mahrez conquistou a Champions League pelo Manchester City (Foto: Divulgação/Instagram)

Lenda da Argélia

Com a camisa dos Fennecs, Mahrez tornou-se capitão e principal símbolo de uma geração vencedora. Em 2019, conduziu a Argélia ao título da Copa Africana de Nações, encerrando um jejum de quase três décadas sem a principal taça do continente.

O protagonismo o transformou em um dos maiores jogadores da história do país, status que carregou até sua transferência para o futebol saudita, em 2023, quando passou a defender o Al-Ahli.

O elo entre duas gerações

Agora, em 2026, Mahrez representa a ponte entre a equipe que surpreendeu na Copa do Mundo no Brasil e a nova geração argelina. Ao lado de Mandi e Bentaleb, o atacante carrega a responsabilidade de conduzir o seu país como uma das grandes lideranças dentro de campo.

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