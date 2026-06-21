Oyarzabal desencanta na Copa e se torna o sétimo maior artilheiro da Espanha Atacante alcança 27 gols pela seleção e supera nomes históricos da La Roja

A goleada da Espanha sobre a Arábia Saudita, neste domingo, além de levar a seleção espanhola à liderança do grupo H e devolver a confiança à equipe de Luis de la Fuente, fez o atacante Mikel Oyarzabal, autor de dois gols da partida, se tornar o sétimo maior artilheiro da La Roja. O atacante ainda deu a assistência para o primeiro gol do jogo, marcado pelo craque Lamine Yamal, que, assim como Mikel, desencantou e marcou seu primeiro gol na história da competição.

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Oyarzabal e Yamal se cumprimentam após gol contra a Arábia Saudita, pela Copa do Mundo (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)

Oyarzabal, após o jogo contra a Arábia Saudita, soma 27 gols e 11 assistências com a camisa da seleção da Espanha. Ao chegar ao top-7 artilheiros da seleção, o camisa 21 superou Di Stéfano, Sérgio Ramos, Fernando Morientes e Butragueño. Confira os 10 maiores artilheiros da seleção espanhola:

1 . David Villa - 59 gols 2 . Raúl - 44 gols 3 . Fernando Torres - 38 gols 4 . Álvaro Morata - 37 gols 5 . David Silva - 35 gols 6 . Fernando Hiero - 29 gols 7 . Mikel Oyarzabal - 27 gols 8 . Fernando Morientes - 27 gols 9 . Emilio Butragueño - 26 gols 10 . Ferran Torres - 24 gols

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Situação do grupo

Com 4 pontos, a Espanha é líder do grupo H e agora aguarda o confronto entre Uruguai e Cabo Verde para ter o panorama real e projetar a sua situação na última rodada. Os espanhóis enfrentarão os uruguaios na próxima sexta-feira (26), às 21h (de Brasília), quando tentarão confirmar o favoritismo do grupo e avançar à fase de mata-mata na primeira colocação.

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