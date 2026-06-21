Espanha tem cenário positivo para classificação na Copa; veja possibilidades Goleada sobre a Arábia Saudita mostrou força do time comandado por Luis de la Fuente

Na tarde deste domingo (21), a Espanha deu um passo importante para conquistar a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Após empatar na estreia com Cabo Verde, a Fúria não tomou conhecimento da Arábia Saudita, goleou por 4 a 0, e foi aguarda o desfecho da segunda rodada para confirmar a liderança do Grupo H.

continua após a publicidade

+ Lamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em Copas

Ainda falta o duelo entre Uruguai e Cabo Verde, ainda neste domingo, às 21h, para afunilar a chave. Em caso de empate, a Espanha ficará na liderança com quatro pontos somados, contra dois dos outros dois adversários.

Caso tenha um vencedor no jogo, este terá de vencer por até três gols de diferença para ficar com saldo três, contra quatro da "La Roja". A Celeste, no entanto, caso vença por quatro gols de diferença, ultrapassará nos gols marcados e aguardando a última rodada para o confronto direto.

continua após a publicidade

+ Oyarzabal desencanta na Copa e se torna o sétimo maior artilheiro da Espanha

Espanha goleou a Arábia Saudita pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Cenário de classificação da Espanha

O time comandado por Luis de la Fuente já encaminhou a classificação com os quatro pontos somados, ainda que como um dos oito melhores terceiros. A conta não é das mais complicadas.

Caso haja um vencedor no duelo entre Cabo Verde e Uruguai, a Espanha precisará de um simples empate para avançar de fase no Grupo H, com cinco pontos, já que um dos dois times ficará com apenas um ponto após duas rodadas, podendo ir a no máximo quatro.

continua após a publicidade

Já em caso de empate entre Uruguai e Cabo Verde, a última rodada fica toda aberta, ainda que com quatro pontos a Fúria seja forte candidata a se classificar. Isso porque Cabo Verde chegaria a cinco em caso de vitória, assim como o Uruguai em um cenário de triunfo sobre a Espanha. A Arábia Saudita, com apenas um, observa a situação também com chances até mesmo de passar em segundo.

Para isso, teria de torcer por empate entre Cabo Verde e Uruguai, e um tropeço da Celeste na Espanha. Grupo ainda aberto e com uma rodada que tende a ser emocionante.

🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!