logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Espanha tem cenário positivo para classificação na Copa; veja possibilidades

Goleada sobre a Arábia Saudita mostrou força do time comandado por Luis de la Fuente

PorRedação Lance!Rio de Janeiro (RJ)
21/06/2026 15:42
Favorite o Lance! no Google
Luis de la Fuente instruindo a seleção da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
Luis de la Fuente instruindo a seleção da Espanha (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

Na tarde deste domingo (21), a Espanha deu um passo importante para conquistar a classificação para o mata-mata da Copa do Mundo. Após empatar na estreia com Cabo Verde, a Fúria não tomou conhecimento da Arábia Saudita, goleou por 4 a 0, e foi aguarda o desfecho da segunda rodada para confirmar a liderança do Grupo H.

continua após a publicidade
  • Jogadores da Espanha comemorando contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo

    Espanha x Arábia: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do Mundo

    Copa do Mundo
    Há 22 minutos
  • Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo

    Atuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: ‘Justo na vez’

    Fora de Campo
    Há 32 minutos
  • Lance!

    Goleada da Espanha aumenta pressão sobre o Uruguai contra Cabo Verde

    Copa do Mundo
    Há 9 minutos

    • + Lamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em Copas

    Ainda falta o duelo entre Uruguai e Cabo Verde, ainda neste domingo, às 21h, para afunilar a chave. Em caso de empate, a Espanha ficará na liderança com quatro pontos somados, contra dois dos outros dois adversários.

    Caso tenha um vencedor no jogo, este terá de vencer por até três gols de diferença para ficar com saldo três, contra quatro da "La Roja". A Celeste, no entanto, caso vença por quatro gols de diferença, ultrapassará nos gols marcados e aguardando a última rodada para o confronto direto.

    continua após a publicidade

    + Oyarzabal desencanta na Copa e se torna o sétimo maior artilheiro da Espanha

    Espanha goleou a Arábia Saudita pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Espanha goleou a Arábia Saudita pela Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)

    Cenário de classificação da Espanha

    O time comandado por Luis de la Fuente já encaminhou a classificação com os quatro pontos somados, ainda que como um dos oito melhores terceiros. A conta não é das mais complicadas.

    Caso haja um vencedor no duelo entre Cabo Verde e Uruguai, a Espanha precisará de um simples empate para avançar de fase no Grupo H, com cinco pontos, já que um dos dois times ficará com apenas um ponto após duas rodadas, podendo ir a no máximo quatro.

    continua após a publicidade

    Já em caso de empate entre Uruguai e Cabo Verde, a última rodada fica toda aberta, ainda que com quatro pontos a Fúria seja forte candidata a se classificar. Isso porque Cabo Verde chegaria a cinco em caso de vitória, assim como o Uruguai em um cenário de triunfo sobre a Espanha. A Arábia Saudita, com apenas um, observa a situação também com chances até mesmo de passar em segundo.

    Para isso, teria de torcer por empate entre Cabo Verde e Uruguai, e um tropeço da Celeste na Espanha. Grupo ainda aberto e com uma rodada que tende a ser emocionante.

    🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável!

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Neymar treinou normalmente com o grupo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo
    Fora de CampoNeymar volta aos treinos da Seleção e torcedores reagem: 'Com ele é'Há 3 minutos
    Copa do MundoCroácia x Panamá decide futuro das seleções na Copa do MundoHá 12 minutos
    Yamal marcou primeiro gol em Copas aos 18 anos. (Foto: Agência Efe/Folhapress)
    Copa do MundoLamine Yamal iguala feito de Pelé em Copas do Mundo e entra para lista históricaHá 12 minutos
    Raphael Claus em Espanha x Arábia na Copa do Mundo (Foto:Reuters/Brett Davis/Folhapress)
    Fora de CampoAtitude de Raphael Claus na Copa do Mundo viraliza: 'Nunca será'Há 19 minutos
    elenco frança treino treinamento
    Copa do MundoDupla de ataque da França chega ao treino em 'carona inusitada' e viraliza na webHá 20 minutos
    Jogadores da Espanha comemorando contra a Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Copa do MundoEspanha x Arábia: veja os melhores momentos do jogo do grupo H da Copa do MundoHá 22 minutos

    Mais LANCE!

    Raphael CLaus foi o juiz em Espanha x Arábia na Copa do Mundo
    Atuação de Raphael Claus em Espanha x Arábia Saudita repercute: 'Justo na vez'
    Goleada da Espanha aumenta pressão sobre o Uruguai contra Cabo Verde
    Messi e Vozinha
    Cabo Verde x Argentina? Técnico revela desejo de enfrentar os atuais campeões
    Espanha conquista primeira vitória na Copa do Mundo diante da Arábia Saudita. (Foto: Gilson Melo/Agência F8/Folhapress)
    Dê suas notas: Espanha goleia Arábia Saudita na Copa do Mundo
    Lamine Yamal comemora seu gol na vitória da Espanha na Copa do Mundo (Foto: Roberto Schmidt/ AFP)
    Espanha vira chave, atropela a Arábia Saudita e mostra força na Copa do Mundo
    Tim Wiese. (X/Reprodução)
    Ensaio fotográfico da Alemanha antes da Copa de 2010 volta a viralizar
    Lamine Yamal marca contra a Arábia Saudita, na Copa do Mundo de 2026 (Foto: ROBERTO SCHMIDT / AFP)
    Lamine Yamal supera Messi em lista de jogadores mais jovens a marcar em Copas
    Cristiano Ronaldo após empate de Portugal com RD Congo na estreia da Copa do Mundo (Foto: RONALDO SCHEMIDT / AFP)
    Seca de gols, críticas e pressão: os fantasmas que acompanham Cristiano Ronaldo na Copa
    Pausas para hidratação geram receita de US$ 250 milhões na Copa do Mundo
    Jogadores do Haiti reunidos antes do jogo contra o Brasil
    Mesmo eliminada, seleção do Haiti busca feito inédito em sua história na Copa
    Oyarzabal desencanta na Copa e se torna o sétimo maior artilheiro da Espanha
    Raphinha sofre lesão em Brasil x Haiti (Foto: Mauro PIMENTEL/AFP)
    Quem deve substituir Raphinha no ataque do Brasil na Copa? Vote!
    Neymar e Carlos Ancelotti em treinamento da Seleção Brasileira antes de duelo contra a Escócia
    Brasil faz treino sem sete titulares, mas com Neymar em campo