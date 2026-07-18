Argentina busca quebrar maldição do Ranking da Fifa na final da Copa do Mundo
Atuais campeões mundiais lideram classificação entre as melhores seleções
Na final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina busca quebrar a maldição do líder do Ranking da Fifa no torneio. Nunca uma equipe que havia chegado no Mundial na 1ª colocação da classificação venceu o maior torneio do futebol de seleções.
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O Brasil foi quem esteve mais próximo de quebrar essa maldição na Copa do Mundo de 1998. A equipe comandada por Zagallo chegou no Mundial da França na liderança do Ranking da Fifa após o título em 1994 e voltou a figurar em uma decisão. No entanto, os Canarinhos foram derrotados para os mandantes por 3 a 0.
A situação da Argentina se assemelha a do Brasil na última Copa do Mundo do século passado. Assim como os Canarinhos, a Albiceleste conquistou o Mundial de 2022 e voltou à final em 2026 para tentar encerrar de vez com a maldição que persegue as melhores seleções do Ranking da Fifa.
Nesta Copa do Mundo, o Ranking da Fifa foi atualizado em uma espécie de tempo real, e a Argentina ocupa a liderança com 1970,36 pontos, enquanto a Espanha está na 2ª colocação com 1961,65 pontos.
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Relembre a história da maldição do Ranking da Fifa
Em 1994, a Alemanha ocupava a 1ª colocação, mas o Brasil conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em 1998, os Canarinhos lideravam o Ranking da Fifa, mas a equipe de Zagallo foi derrotada na decisão para a França. Em 2002, os Bleus chegavam na Coreia/Japão no topo da classificação, mas foram eliminados na fase de grupos.
Em 2006 e 2010, o Brasil liderava o Ranking da Fifa, mas caiu nas quartas de finais para França e Holanda, respectivamente. Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, Espanha e Alemanha lideravam a classificação após terem sido campeãs nos torneios anteriores, mas também fracassaram nas competições seguintes. E em 2022, os Canarinhos voltavam a ocupar a 1ª colocação, mas a Argentina conquistou o tetracampeonato.
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