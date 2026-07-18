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Argentina busca quebrar maldição do Ranking da Fifa na final da Copa do Mundo

Atuais campeões mundiais lideram classificação entre as melhores seleções

PorJoão BrandãoRio de Janeiro (RJ)
18/07/2026 07:30
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Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas
Enzo Fernández comemora gol marcado pela Argentina sobre a Inglaterra com as mãos nas orelhas (Foto: Thomas Coex/AFP)

Na final da Copa do Mundo de 2026, a Argentina busca quebrar a maldição do líder do Ranking da Fifa no torneio. Nunca uma equipe que havia chegado no Mundial na 1ª colocação da classificação venceu o maior torneio do futebol de seleções.

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    O Brasil foi quem esteve mais próximo de quebrar essa maldição na Copa do Mundo de 1998. A equipe comandada por Zagallo chegou no Mundial da França na liderança do Ranking da Fifa após o título em 1994 e voltou a figurar em uma decisão. No entanto, os Canarinhos foram derrotados para os mandantes por 3 a 0.

    A situação da Argentina se assemelha a do Brasil na última Copa do Mundo do século passado. Assim como os Canarinhos, a Albiceleste conquistou o Mundial de 2022 e voltou à final em 2026 para tentar encerrar de vez com a maldição que persegue as melhores seleções do Ranking da Fifa.

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    Nesta Copa do Mundo, o Ranking da Fifa foi atualizado em uma espécie de tempo real, e a Argentina ocupa a liderança com 1970,36 pontos, enquanto a Espanha está na 2ª colocação com 1961,65 pontos.

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    • Relembre a história da maldição do Ranking da Fifa

    Em 1994, a Alemanha ocupava a 1ª colocação, mas o Brasil conquistou a Copa do Mundo nos Estados Unidos. Em 1998, os Canarinhos lideravam o Ranking da Fifa, mas a equipe de Zagallo foi derrotada na decisão para a França. Em 2002, os Bleus chegavam na Coreia/Japão no topo da classificação, mas foram eliminados na fase de grupos.

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    Em 2006 e 2010, o Brasil liderava o Ranking da Fifa, mas caiu nas quartas de finais para França e Holanda, respectivamente. Nas Copas do Mundo de 2014 e 2018, Espanha e Alemanha lideravam a classificação após terem sido campeãs nos torneios anteriores, mas também fracassaram nas competições seguintes. E em 2022, os Canarinhos voltavam a ocupar a 1ª colocação, mas a Argentina conquistou o tetracampeonato.

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