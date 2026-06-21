O que o Uruguai precisa para se classificar à próxima fase da Copa do Mundo? Seleção comandada por Marcelo Bielsa empatou com Cabo Verde neste domingo (21)

O Uruguai empatou com Cabo Verde por 2 a 2, na noite deste domingo (21), em jogo válido pela segunda rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Com o resultado, a equipe comandada por Marcelo Bielsa ficou em situação delicada no Mundial, e o Lance! te explica quais combinações classificam a Seleção Celeste para a próxima fase.

continua após a publicidade

Com os dois empates, contra Arábia Saudita e Cabo Verde, o Uruguai soma dois pontos na Copa do Mundo, e vai enfrentar a poderosa Espanha na última rodada da fase de grupos. Os espanhóis lideram o grupo H com quatro pontos, seguidos dos uruguaios, com dois, cabo-verdianos, também com dois, e sauditas, com um ponto.

➡️Simule os jogos da Copa do Mundo!

Uma vitória contra a Espanha classifica o Uruguai para os 16 avos de final. Para passar com um empate, o duelo entre Arábia Saudita e Cabo Verde também precisa terminar empatado, e Cabo Verde não pode fazer mais gols que o Uruguai. Se os africanos fizerem apenas um gol a mais, o desempate passa a ser o Fair Play, ou seja, pelo menor número de cartões recebidos.

continua após a publicidade

Muslera se atrapalhou no segundo gol de Cabo Verde contra o Uruguai (Foto:CHANDAN KHANNA / AFP)

Como foi o jogo entre Uruguai e Cabo Verde na Copa do Mundo

No primeiro tempo, o Uruguai criou a primeira grande chance contra Cabo Verde com Valverde sendo acionado pelo lado esquerdo da área livre de marcação, mas finalizando mal e pela linha de fundo. Os africanos surpreenderam e abriram o placar com Kevin Pina acertando uma cobrança de falta da intermediária no fundo das redes aos 20 minutos com falha bizarra da barreira sul-americana. Aos 43 minutos, Valverde fez um cruzamento na área, Sidny Cabral cabeceou contra a própria meta, acertou a trave e Maxi Araújo aproveitou o rebote para dar um peixinho e deixar tudo igual. E a Celeste virou com Maxi Araújo recebendo uma bola áerea e encontrando Canobbio, que tocou de perna direita para estufar as redes e dar a vitória parcial para a equipe de Marcelo Bielsa.

➡️Veja opções de Ancelotti para a Seleção Brasileira com ausência de Raphinha

No segundo tempo, o Uruguai voltou sem intensidade, e Cabo Verde aproveitou uma trapalhada entre Mathias Olivera e Muslera para empatar o jogo com Hélio Varela se antecipando ao goleiro após um recuo mal feito e finalizando para o fundo das redes aos 15 minutos. Na sequência, os africanos saíram em rápido contra-ataque, Monteiro foi acionado na entrada da área e soltou uma bomba para tirar tinta do travessão. Na reta final, a Celeste teve uma ótima oportunidade em uma cobrança de falta da meia-lua da grande área, mas Valverde chutou por cima da meta defendida por Vozinha. Nos acréscimos, Canobbio recebeu uma bola do lado direito da área e Darwin Núñez, entrou na área, mas finalizou pela linha de fundo.

continua após a publicidade

🔥 Esportivabet — R$100 de volta se perder

É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.