logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Marquinhos usa exemplo do PSG para blindar Seleção após estreia

Zagueiro relembra campanhas irregulares do time francês nas últimas Champions

PorMárcio IannaccaMarcio Dolzan
Enviado Especial
15/06/2026 20:39
Favorite o Lance! no Google
Marquinhos corre em treino da Seleção Brasileira nos Estados Unidos
Marquinhos durante o treino da Seleção nos EUA (Foto: Ira L. Black / Getty Images via AFP)

MORRISTOWN, NJ (EUA) - O empate por 1 a 1 com Marrocos na estreia da Copa do Mundo ainda gera reflexões dentro da Seleção Brasileira. Se o resultado deixou dúvidas sobre o desempenho da equipe de Carlo Ancelotti em Nova Jersey, para o capitão Marquinhos a experiência recente no Paris Saint-Germain serve como um exemplo de que campanhas vitoriosas nem sempre começam de forma brilhante.

continua após a publicidade
  • Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Ancelotti mostra impaciência após empate e chama atenção no Brasil

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia
  • Ancelotti antes de Brasil x Marrocos pela Copa do Mundo (Foto: Rafael Ribeiro / CBF)

    Tironi no Lance!: Ancelotti foi o pior em campo na estreia da Seleção

    Seleção Brasileira
    Há 1 dia

    • O zagueiro recorreu ao próprio histórico para defender calma e confiança no trabalho que vem sendo desenvolvido. Segundo ele, os últimos títulos conquistados pelo PSG foram construídos justamente depois de inícios turbulentos.

    — Nos dois últimos anos no PSG não começamos bem, nos primeiros jogos, depois ganhamos confiança e conseguimos melhorar. E saímos campeões das competições. Em Copas do Mundo, a gente já viu isso também. Seleções que não começaram bem a Copa e depois conseguiram grandes coisas. O grupo sabe que pode melhorar. Temos um treinador que vai nos mostrar o que melhorar e vamos buscar resultados melhores nesses dois próximos jogos — afirmou.

    continua após a publicidade

    A comparação feita por Marquinhos encontra respaldo nos números recentes do clube francês. Na temporada 2024-2025, o PSG atravessou uma primeira fase bastante irregular na Champions League. A equipe terminou apenas na 15ª colocação da fase classificatória, conquistando somente quatro vitórias em oito partidas. O desempenho obrigou os franceses a disputar os playoffs antes de avançar ao mata-mata. Mesmo longe do favoritismo naquele momento, o time cresceu ao longo da competição e terminou levantando a taça.

    O roteiro se repetiu na temporada seguinte. Em 2025-2026, o PSG novamente sofreu para engrenar nas primeiras rodadas da principal competição europeia. A equipe encerrou a fase de grupos na 11ª posição e, mais uma vez, precisou passar pela etapa extra dos playoffs antes de alcançar as fases decisivas. O desempenho inicial esteve longe de empolgar, mas o crescimento coletivo ao longo dos meses foi determinante para mais uma campanha vencedora.

    continua após a publicidade

    Por isso, o capitão brasileiro acredita que o empate diante dos marroquinos não deve ser tratado como um sinal definitivo sobre o potencial da Seleção nesta Copa. Internamente, a avaliação é de que a equipe ainda está assimilando conceitos de Ancelotti e possui margem significativa de evolução.

    — Já passei por isso no meu clube, outros jogadores também. Sabemos que o nível é muito alto, que tudo passa pelos detalhes, por minimizar ao máximo os erros, por aproveitar também os erros do adversário e por sermos fortes, porque vamos passar por momentos difíceis — completou.

    A fala do defensor também reforça um discurso que vem sendo repetido nos bastidores da delegação desde o empate na estreia: a Copa do Mundo é uma competição de construção gradual. Embora a atuação contra Marrocos tenha deixado algumas preocupações, especialmente em relação à criação ofensiva e ao encaixe defensivo em determinados momentos, a comissão técnica entende que o torneio oferece tempo para ajustes.

    Agora, o Brasil volta suas atenções para o duelo contra o Haiti, na próxima sexta-feira (19), na Filadélfia. A partida ganhou peso extra após a igualdade na rodada inaugural. Ainda assim, dentro do grupo, a mensagem transmitida por Marquinhos é clara: o caminho até um possível título não será definido pelos primeiros 90 minutos da competição, mas pela capacidade da equipe de crescer quando a Copa começar a exigir mais de seus protagonistas.

    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026
    Marquinhos em ação em Brasil x Marrocos na Copa do Mundo 2026 (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    🔥 Aposte R$100 na Esportivabet e receba R$100 de volta se perder
    É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    Ausência de Neymar durante treino com bola da Seleção Brasileira repercute, (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)
    Fora de CampoAusência de Neymar no treino da Seleção Brasileira divide opiniões: 'Sabemos'Há 1 hora
    Treino da Seleção Feminina Sub-15 em Santa Catarina Staff Images/CBF
    Futebol FemininoSeleção Feminina sub-15 é convocada para última preparação antes da Liga EvoluciónHá 1 hora
    Ronaldo Fenômeno falou sobre momento da CBF (Foto: Reprodução)
    Fora de CampoRonaldo Fenômeno é sincero sobre Endrick na Seleção Brasileira: 'Eu acho'Há 1 hora
    Balogun foi o destaque dos Estados Unidos contra o Paraguai (Foto: Valerie Macon / AFP)
    ColunasAnálise tática do Guffo: quatro destaques da Copa até aquiHá 1 hora
    Treino Seleção Brasileira
    Seleção BrasileiraSeleção treina sem Neymar e mais três nesta segunda (15)Há 1 hora
    Neymar acompanhou a partida entre Brasil e Marrocos do banco de reservas
    Seleção BrasileiraNeymar realiza exame e segue planejamento na Seleção; entendaHá 2 horas

    Mais LANCE!

    Endrick está na pré-lista da Seleção Brasileira.
    Endrick ganha quase 600 mil seguidores em 24h e aumenta pressão por vaga na Seleção
    Jogadores do Haiti acenam para a torcida após a derrota para a Escócia na partida do Grupo C da Copa do Mundo de 2026 (Foto: FRANCK FIFE / AFP).
    Haiti tem 100% de derrotas em Copas e gols marcados por um único jogador; conheça o adversário do Brasil
    Marília durante treino da Seleção no CT Manoel Dresch Créditos: Lívia Villas Boas/CBF
    Seleção Brasileira Feminina treina em Itu nesta semana
    Galvão Bueno
    SBT tem audiência histórica em estreia do Brasil na Copa
    Carlo Ancelotti, técnico do Brasil, durante jogo com o Marrocos pela Copa do Mundo
    Com Copa em andamento, Brasil volta a sofrer com problema que afetou o ciclo
    Memphis avaliou possível confronto entre Brasil x Holanda (Foto: REUTERS/Hannah Mckay/FolhaPress)
    Memphis fala sobre possível encontro com o Brasil na Copa do Mundo
    Seleção da França com Mbappé e Dembélé no aeroporto (Foto: Jaiden Tripi / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo reúne R$ 111 bilhões em talentos; Brasil é o sexto elenco mais valioso
    Igor Thiago em ação pela Seleção Brasileira (Foto: Charly Triballeau/AFP)
    Campeão do mundo pela Argentina defende Igor Thiago após críticas na Seleção
    Gabriel Jesus em ação pela Seleção (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)
    Gabriel Jesus fica fora da Copa, mas segue entre maiores artilheiros em atividade da Seleção
    Casemiro, camisa 5 do Brasil, reage durante a partida do Grupo C da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Brasil e Marrocos, no New York New Jersey Stadium (Foto: Kevin C. Cox/Getty Images/AFP)
    Casemiro está pendurado; sabe com quantos cartões suspende na Copa?
    Jogo do Brasil na sexta-feira: qual é o adversário, horário e onde vai passar
    No banco, Endrick desabafa com Neymar durante estreia do Brasil na Copa: 'Se eu pudesse'
    Neymar durante treino na academia do hotel da Seleção Brasileira
    Neymar inicia nova fase da recuperação e mira retorno na Copa