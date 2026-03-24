Mohamed Salah anunciou nesta terça-feira (24) que deixará o Liverpool ao fim da temporada 2025/26. Em um vídeo publicado nas redes sociais, o atacante egípcio, de 33 anos, comunicou a decisão e se despediu da torcida, encerrando um ciclo de nove anos no clube de Anfield.

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– Infelizmente, o dia chegou. Esta é a primeira parte da minha despedida. Vou deixar o Liverpool no final da temporada. Queria começar dizendo que nunca imaginei quão profundo este clube, esta cidade, estas pessoas fariam parte da minha vida. Liverpool não é apenas um clube de futebol, é uma paixão, é uma história, é um espírito. Não consigo explicar em palavras a quem não faz parte deste clube – disse Salah, que, apesar de ter contrato até 2027, poderá sair ao fim da atual temporada devido ao acordo firmado com a diretoria.

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Salah deixa um grande legado no Liverpool

Salah chegou ao Liverpool em 2017, vindo da Roma, e se tornou um dos maiores jogadores da história do clube. Em 435 partidas, marcou 255 gols e deu 119 assistências, ocupando a terceira posição na lista de artilheiros dos Reds, atrás apenas de Ian Rush (346) e Roger Hunt (285).

Foram oito títulos conquistados, incluindo duas Premier League (2019/20 e 2024/25), uma Champions League (2018/19), uma Copa da Inglaterra, duas Copas da Liga, uma Supercopa da Uefa e um Mundial de Clubes. Individualmente, venceu quatro vezes a Chuteira de Ouro da Premier League.

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Salah comemorando o gol marcado no duelo entre Liverpool x Galatasaray (Foto: Paul Ellis/AFP)

Com a saída de Salah, o Liverpool perde um de seus maiores ídolos. O egípcio, no entanto, afirmou que ainda tem muito a jogar nesta temporada e que o momento de celebrar seu legado chegará ao final do ano.

– Levarão comigo na minha memória. Partir nunca é fácil. Vocês me proporcionaram os melhores momentos da minha vida. Sempre serei um de vocês. Este clube sempre será minha casa. Obrigado por tudo. Porque, graças a todos vocês, eu nunca caminharei sozinho – finalizou.

Clima tenso marcou temporada de Salah no Liverpool

A saída de Salah acontece em meio a uma temporada turbulenta. No início da campanha, o egípcio teve um desentendimento público com o técnico Arne Slot após ficar no banco de reservas em três jogos consecutivos. Na ocasião, Salah afirmou que se sentiu "jogado para baixo do ônibus" pelo clube e disse que sua relação com o treinador estava rompida.

Ele chegou a ser deixado fora da partida contra a Inter de Milão, pela Champions League, por decisão do diretor esportivo Richard Hughes em conjunto com a diretoria. Salah foi reintegrado após a Copa Africana de Nações e, desde janeiro, voltou a ser titular.

– Nós lutamos juntos durante os períodos mais difíceis das nossas vidas. Quero agradecer a todos que fazem parte deste clube durante o meu tempo aqui. Não tenho palavras suficientes para agradecer o apoio que vocês me mostraram nos melhores momentos da minha carreira e por estarem ao meu lado nos meus piores momentos – completou o atacante.

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