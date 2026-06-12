Saiba como usar as novidades da Trionda no seu WhatsApp A Trionda possui diversos recursos tecnológicos para melhorar a análise do VAR

Para aproveitar o clima de Copa do Mundo, o WhatsApp anunciou uma série de novidades temáticas. Entre elas, se destaca a substituição do emoji de bola pela Trionda, bola oficial do torneio.

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A novidade é fruto de uma parceria entre o aplicativo e a Adidas: até o final da Copa do Mundo, o emoji tradicional de bola será substituído pela Trionda. Para usar o emoji, basta selecionar a bola de futebol. Para utilizá-lo com uma animação, você deverá enviar o emoji sozinho, para a bola "rolar" na tela, ou utilizá-lo como reação.

Além do novo visual da bola de futebol, a plataforma do grupo Meta lançou outras novidades para criar uma ambientação à Copa do Mundo. As mudanças vão desde novos efeitos para videochamadas ou novas figurinhas especiais até uma área dedicada ao acompanhamento das partidas em tempo real.

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Tecnologias da Trionda

A tecnologia da bola oficial da Copa do Mundo não se restringe às redes sociais. A Trionda possui sensores, inteligência artificial e até um sistema de carregamento.

Entre as tecnologias presentes, a bola traz um sensor de movimento que coleta e transmite informações 500 vezes por segundo. O sensor monitora aceleração, velocidade, direção e movimentação em três dimensões, gerando dados extremamente precisos sobre cada lance.

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Trionda, bola da Copa de 2026 e ao lado, o troféu do torneio (Foto: X/@adidasfootball)

➡️Ligada à tomada e conectada ao VAR: conheça a bola tecnológica da Copa do Mundo de 2026

Os dados em tempo real são enviados para o sistema de Árbitro Assistente de Vídeo (VAR), que consegue acompanhar com mais precisão cada movimento da bola ao longo do jogo. As informações coletadas são combinadas com dados sobre o posicionamento dos jogadores e analisadas por inteligência artificial, o que ajuda a arbitragem a revisar lances com mais rapidez.

Esse recurso da Trionda é alimentado por bateria, por isso a necessidade de recarga na tomada. Ao contrário de modelos anteriores, em que o sensor de movimento ficava "suspenso" no centro da bola, ele fica embutido em uma camada dentro de um dos quatro painéis da Trionda. Os outros três receberam contrapesos para compensar o sensor e garantir o equilíbrio da bola durante as partidas.

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