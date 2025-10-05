Bola da Copa do Mundo, Trionda ‘rouba a cena’ no Maracanã; veja imagens

O Maracanã recebeu uma "visita ilustre" neste domingo: a Trionda, bola que será usada na Copa do Mundo de 2026. Em uma ação realizada pela Adidas, uma réplica em tamanho gigante foi disponibilizada no entorno do estádio para alegria dos fãs de futebol, que 'tietaram' o objeto. O Lance! esteve presente no local e pode registrar a novidade em um dos principais palcos do Brasil.

Veja imagens da Trionda no Maracanã

Réplica da Trionda Pro, bola da Copa do Mundo, é destaque nos entornos do Maracanã (Foto: Lucas Bayer)

Além do Maracanã, a loja oficial da Adidas no Barrashopping, zona Sudoeste do Rio de Janeiro, também tem uma réplica exposta ao público. Não há informações se outras serão disponibilizadas nas ruas do Rio de Janeiro ou em mais cidades do Brasil.

No entanto, a tendência é que outros locais recebam a Trionda Pro como forma de divulgação da bola que será usada pelas seleções em busca do título mundial.

Sobre a Trionda Pro

A bola foi anunciada oficialmente pela Fifa na última quinta-feira (02), e tem um design marcante que busca traduzir a essência da primeira Copa da história disputada em três países: Estados Unidos, Canadá e México.

A Trionda apresenta um visual baseado em ondas tricolores, que se entrelaçam em referência à união das três nações anfitriãs. Os detalhes do design incluem símbolos icônicos, como estrelas, folhas de bordo e a águia mexicana, compondo uma identidade visual única que mescla tradição, cultura e modernidade. O nome e a estética da bola remetem à ideia de conexão e energia, características que, segundo a Fifa, refletem o espírito do torneio.

No aspecto técnico, a bola foi desenvolvida para oferecer desempenho de elite. Com superfície texturizada, a Trionda proporciona uma trajetória mais previsível, além de toque refinado e menor absorção de água. Sua construção termosselada, sem costura, reforça a precisão nos passes e chutes, garantindo estabilidade e consistência em diferentes condições de jogo.

A inspiração para a Trionda veio da icônica “la ola”, a tradicional onda das arquibancadas que ganhou fama em estádios das Américas. Esse movimento coletivo serviu de base para o design fluido e inovador de quatro painéis, conferindo ao modelo um estilo moderno e ao mesmo tempo simbólico.