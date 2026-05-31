A Seleção Brasileira tem um grande problema para as próximas semanas e a expectativa gira em torno da condição física do craque Neymar, convocado para a Copa do Mundo, mas que ficará afastado das atividades nas próximas semanas devido à lesão. O Lance!, pensando nisso, quis saber a opinião do torcedor sobre a permanência do camisa 10 no grupo: "No lugar de Ancelotti, você desconvocaria Neymar?". A resposta "Sim, não terá tempo de se recuperar bem" venceu com 68% dos votos.

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Médico da Seleção, Rodrigo Lasmar declarou ao longo da semana na Granja Comary que Neymar poderá ficar cerca de três semanas fora, o que o tiraria da estreia contra Marrocos, no dia 13, no MetLife Stadium, em Nova Jérsei, nos Estados Unidos.

— Ele segue em tratamento, e em duas ou três semanas estará liberado. Vamos avaliar dia a dia. A expectativa é essa — declarou Rodrigo Lasmar.

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Enquete do Lance! sobre permanência de Neymar na Seleção (Foto: Lance!)

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Pelo regulamento da competição, a Seleção Brasileira tem duas datas limites para decidir se contará ou não com astro do Santos. A primeira é foi no sábado (30), dia do envio da relação oficial com os 26 convocados. A entidade irá publicar a relação de todos os inscritos na terça-feira (2/6). O segundo prazo é no dia 12 de junho, véspera da estreia.

"Um jogador incluído na lista final só poderá ser substituído por um jogador da lista provisória em caso de lesão grave ou doença até 24 horas antes do início da primeira partida de sua seleção na Copa do Mundo da Fifa 2026", diz o regulamento da competição.