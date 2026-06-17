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Ronaldo aponta melhor jogador da história: 'Hora do mundo aceitar'

Fenômeno foi enfático e rasgou elogios ao atleta

PorArtur HenriqueBelo Horizonte (MG)
17/06/2026 16:52
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Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo
Ronaldo (reprodução instagram Ronaldo)
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Ronaldo Fenômeno foi categórico ao apontar quem considera o maior jogador da história do futebol. Sem hesitar, o ex-atacante brasileiro colocou Lionel Messi no topo da lista e rasgou elogios ao camisa 10 da Argentina.
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Ronaldo Fenômeno foi categórico ao apontar quem considera o melhor jogador da história do futebol. Sem hesitar, o ex-atacante brasileiro colocou Lionel Messi no topo da lista e rasgou elogios ao camisa 10 da Argentina.

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  • Lionel Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo (Foto: JUAN MABROMATA / AFP)

    Messi minimiza importância de recorde e exalta Ronaldo Fenômeno: ‘Uma honra’

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    • Após acompanhar a vitória da Argentina por 3 a 0 sobre a Argélia, na estreia da Albiceleste na Copa, Ronaldo concedeu entrevista ao jornal espanhol Mundo Deportivo. Durante a conversa, o ex-jogador foi enfático ao falar sobre Messi e afirmou que já passou da hora de o mundo reconhecer a grandeza do craque argentino:

    — Toda vez que Messi entra em campo, tudo se torna histórico e elegante. É hora de o mundo parar de se esconder e aceitar o fato de que ele é o melhor jogador de todos os tempos. Ele continua a ter um desempenho excepcional a cada temporada, e na Copa do Mundo, porém, ainda existem dúvidas sobre ele. É uma noite inesquecível e histórica que ficará para sempre nos livros de história — afirmou Ronaldo

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    Messi foi o grande nome da vitória argentina ao marcar os três gols da partida. Com o hat-trick, o camisa 10 ultrapassou Ronaldo Fenômeno na lista de maiores artilheiros da história das Copas do Mundo. Questionado sobre ter sido superado pelo argentino, Ronaldo mostrou tranquilidade e não demonstrou qualquer incômodo:

    — Os recordes foram feitos para ser quebrados, e a pessoa que os quebra não surpreende nenhum torcedor de futebol no mundo. Além disso, a Argentina é a atual campeã da competição — disse Fenômeno

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    Messi enalteceu Ronaldo

    Messi também comentou sobre o recorde alcançado ao superar Ronaldo Fenômeno na artilharia histórica das Copas do Mundo. Apesar da marca expressiva, o argentino minimizou a importância dos números individuais e preferiu valorizar a oportunidade de dividir espaço na história com alguns dos maiores nomes que o futebol já produziu.

    O camisa 10 destacou especialmente Ronaldo, que por muitos anos ocupou o posto de maior artilheiro da competição. Para Messi, estar ao lado de ídolos desse nível é motivo de orgulho e reconhecimento por toda a trajetória construída ao longo da carreira:

    — É uma honra obviamente estar ali ao lado de Klose e Ronaldo. Mas acho que não significa nada. No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas — afirmou Messi

    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)
    Messi comemora gol em Argentina x Argélia (Photo by Roberto SCHMIDT / AFP)

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