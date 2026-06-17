'Brilhante', 'extraordinário' e 'histórico': jornais argentinos veneram atuação de Messi Capas usaram da criatividade para exaltar atuação do camisa 10 e recorde alcançado na artilharia da Copa

Os três gols de Lionel Messi contra a Argélia o colocaram no topo do ranking de artilharia da história das Copas do Mundo, empatado com Klose, e a atuação do jogador na noite de terça-feira (16) foi motivo para os principais jornais esportivos da Argentina destacarem em suas manchetes na manhã de quarta o feito do camisa 10 e a vitória da seleção na estreia do Mundial.

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Entre muitos adjetivos, se destacam alguns como "brilhante" e "extrordinário", usados para definir a atuação de Messi e o feito que o atacante alcançou ao bater 16 gols em Copas do Mundo. Ele abriu a noite com 13 e, horas antes de entrar campo, viu Mbappé marcar dois com a França e chegar a 14 gols em Mundiais, um na sua frente.

A capa do Clarín, da capital Buenos Aires, destacou: "Com um Messi brilhante, a Seleção goleia em sua estreia", com uma foto do camisa 10 comemorando um dos gols com os braços abertos. No La Nacion classificou o atacante como "colossal" em sua manchete desta quarta.

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O Olé, um dos diários mais tradicionais do país, foi mais poético em sua manchete. "O melhor do planeta anotou outra página de ouro: cravou um triplete na estreia da Copa do Mundo", escreveu o jornal. O La Voz, que é da região de Córdoba, nos arredores de Buenos Aires, usou o adjetivo de "extraordinário" para definir a atuação de Messi. No La Capital, que é da região de Rosario, onde Messi nasceu, apostou em uma chamada com "estreia triunfal e inesquecível".

Quantos gols faltam para Messi chegar ao gol número mil?

Messi iniciou sua sexta caminhada em Mundiais quebrando absolutamente todos os recordes que poderia na vitória por 3 a 0 sobre a Argélia. Com os três tentos na rede, o craque argentino atingiu a marca de 915 gols oficiais em sua vitoriosa carreira por clubes e seleção.

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Para alcançar o feito atingido por Pelé, Messi agora precisa de mais 85 tentos marcados. Embora o número pareça desafiador para um atleta de 38 anos, que irá completar 39 no dia 24 de junho, a longevidade e a eficiência do camisa 10 sugerem que o impossível é apenas uma questão de tempo e vontade do atacante.

Lionel Messi comemora gol marcado pela Argentina sobre a Argélia na estreia da Copa do Mundo de 2026 (Foto: Roberto Schmidt/AFP)]

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