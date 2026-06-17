Messi minimiza importância de recorde e exalta Ronaldo Fenômeno: 'Uma honra'
Messi se tornou o maior artilheiro da história da Copa do Mundo ao lado de Klose
Lionel Messi voltou a fazer história em Copas do Mundo. Com o hat-trick marcado na estreia da Argentina no Mundial de 2026, contra a Argélia, nesta terça-feira (16), o camisa 10 chegou a 16 gols na competição, ultrapassou Ronaldo Fenômeno e igualou o alemão Miroslav Klose como maior artilheiro da história dos Mundiais.
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O recorde foi alcançado em uma partida especial para o argentino. Depois de marcar duas vezes e chegar aos 15 gols e igualar Ronaldo, Messi balançou as redes mais uma vez no jogo, alcançando Klose no topo da lista histórica de goleadores das Copas.
Apesar da marca histórica, o craque argentino minimizou a importância dos números individuais e preferiu destacar o privilégio de ter seu nome ao lado de outros grandes ídolos do futebol mundial. Em especial, Ronaldo Fenômeno, que ocupou por anos o posto de maior artilheiro da competição.
— É uma honra obviamente estar ali ao lado de Klose e Ronaldo. Mas acho que não significa nada. No final são estatísticas e nada mais. Embora esteja orgulhoso de competir com todos eles, não significa nada para mim. Ronaldo, dos que vi, foi um dos maiores e não é o primeiro. Então são só estatísticas — afirmou Messi.
A fala mostra o respeito do argentino pelo ex-atacante brasileiro, campeão do mundo em 2002 e um dos principais nomes da história das Copas. Agora, ao superar Ronaldo e alcançar Klose, Messi adiciona mais um capítulo a uma trajetória repleta de conquistas e recordes.
Quando Messi volta à campo?
Na segunda-feira (22), a Argentina encara a Áustria pela segunda rodada do Grupo J da Copa do Mundo. Caso volte a marcar, Messi deixará Klose para trás e se tornará isoladamente o maior artilheiro da história dos Mundiais, ampliando ainda mais seu legado no futebol.
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