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México vira possível rival do Brasil no mata-mata da Copa; entenda

Seleção Brasileira e mexicanos estão do mesmo lado da chave e podem se enfrentar no mata-mata; veja o cenário

PorRedação Lance!São Paulo (SP)
01/07/2026 09:29
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Seleção posada antes do jogo contra o Japão
Seleção posada para o jogo contra o Japão, em Houston (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)
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Brasil e México podem se enfrentar nas quartas de final, caso avancem em seus jogos.
O México avançou para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 após vencer o Equador por 2 a 0.
O Brasil garantiu sua vaga ao eliminar o Japão por 2 a 1 e enfrentará a Noruega.
Resumo supervisionado pelo jornalista!

A classificação do México para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 mantém viva a possibilidade de confronto diante do Brasil no mata-mata do Mundial. As duas seleções estão do mesmo lado da chave e podem medir forças nas quartas de final, caso avancem em seus compromissos.

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    A Seleção Brasileira garantiu vaga nas oitavas após eliminar o Japão por 2 a 1 e terá pela frente a Noruega, que superou a Costa do Marfim. O México avançou ao vencer o Equador por 2 a 0 e enfrentará nas oitavas o vencedor do confronto entre Inglaterra e RD Congo, que se enfrentam nesta quarta-feira (1), às 13h (de Brasília), no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.

    Brasil e México pode acontecer nas quartas da Copa do Mundo

    Caso Brasil e México avancem em seus jogos das oitavas de final, o duelo entre as seleções acontecerá nas quartas de final da Copa do Mundo, uma das partidas mais aguardadas da chave.

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    O vencedor do confronto entre Brasil e Noruega enfrentará quem avançar de México x vencedor de Inglaterra x RD Congo. A partida valerá vaga na semifinal do torneio.

    Torcida brasileira fez a festa em duelo contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo
    Torcida brasileira em duelo decisivo contra o Japão na segunda fase da Copa do Mundo (Foto: Fotoarena/Folhapress)

    Se passar pela Noruega e, eventualmente, pelo México, a Seleção Brasileira poderá encontrar adversários como Argentina, Colômbia ou outras seleções que seguem vivas na mesma metade do chaveamento antes de chegar à decisão.

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    O outro lado da chave reúne algumas das principais favoritas ao título, como França, Espanha, Portugal e Bélgica, aumentando a expectativa por possíveis confrontos apenas em uma eventual final.

    O México tenta igualar sua melhor campanha recente em Copas do Mundo e sonha em aproveitar o fator casa para surpreender adversários tradicionais. O Brasil busca manter vivo o sonho do hexacampeonato sob o comando de Carlo Ancelotti, que viu a equipe crescer de desempenho na fase eliminatória.

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