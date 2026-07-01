Com retorno de astro, veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na Copa
Seleção inglesa encara os congoleses, às 13h, em Atlanta
A Inglaterra está escalada para encarar a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para o duelo eliminatório, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças na defesa e no meio-campo, motivadas pelas lesões na lateral-direita e o retorno de Declan Rice.
➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Sem Reece James e Jarell Quansah, lesionados, Tuchel optou por escalar Djed Spence pela lateral-direita. No meio-campo, com o retorno de Declan Rice na dupla de volantes com Elliot Anderson, Jude Bellingham voltou a ser escalado como armador, no lugar de Morgan Rogers, que teve atuação ruim contra o Panamá. Já no ataque, Noni Madueke volta ao time titular no lugar de Bukayo Saka, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles.
Veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na Copa do Mundo
Our team news for DR Congo! 🗞️ pic.twitter.com/eNjGs5VjeD— England (@England) July 1, 2026
Titulares: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Noni Madueke e Marcus Rashford; Harry Kane.
Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Dan Burn, John Stones, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon e Bukayo Saka.
Como chegam Inglaterra e RD Congo para a partida?
A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.
Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.
A República Democrática do Congo chegou à Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.
Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.
O vencedor do duelo irá encarar o México nas oitavas de final, no domingo (5), às às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca.
Tudo sobre Inglaterra x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)
✅ FICHA TÉCNICA
Inglaterra 🆚 RD Congo
Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final
📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
👁️ Onde assistir: CazéTV.
🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
🚩 Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)
📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
Tudo sobre