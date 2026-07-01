logo Lance!X
Logo Lance!
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Com retorno de astro, veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na Copa

Seleção inglesa encara os congoleses, às 13h, em Atlanta

PorJoão Pedro RodriguesRio de Janeiro (RJ)
01/07/2026 11:36
Favorite o Lance! no Google
Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo
Jude Bellingham e Harry Kane comemora gol da Inglaterra na Copa do Mundo (Foto: Francois Nel / AFP)

A Inglaterra está escalada para encarar a República Democrática do Congo, nesta quarta-feira (1), pela segunda fase da Copa do Mundo de 2026. Para o duelo eliminatório, a equipe comandada por Thomas Tuchel vem com mudanças na defesa e no meio-campo, motivadas pelas lesões na lateral-direita e o retorno de Declan Rice.

continua após a publicidade
  • Declan Rice em ação em Inglaterra x Croácia pela Copa do Mundo

    Rice projeta duelo difícil da Inglaterra contra a RD Congo na Copa

    Copa do Mundo 2026
    Há 15 horas
  • Time da Inglaterra perfilado antes de encarar Gana pela Copa do Mundo

    Ex-capitão da Inglaterra defende titularidade de promessa: ‘Diferenciado’

    Copa do Mundo 2026
    Há 16 horas
  • Thomas Tuchel em Panamá 0x2 Inglaterra pela Copa do Mundo de 2026

    Laterais perdem treino e desfalcam Inglaterra em duelo na Copa do Mundo

    Copa do Mundo 2026
    Há 18 horas

    • ➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

    Sem Reece James e Jarell Quansah, lesionados, Tuchel optou por escalar Djed Spence pela lateral-direita. No meio-campo, com o retorno de Declan Rice na dupla de volantes com Elliot Anderson, Jude Bellingham voltou a ser escalado como armador, no lugar de Morgan Rogers, que teve atuação ruim contra o Panamá. Já no ataque, Noni Madueke volta ao time titular no lugar de Bukayo Saka, que se recupera de uma lesão no tendão de Aquiles.

    Veja a escalação da Inglaterra para encarar a RD Congo na Copa do Mundo

    Titulares: Jordan Pickford; Djed Spence, Ezri Konsa, Marc Guéhi e Nico O'Reilly; Elliot Anderson, Declan RIce, Jude Bellingham, Noni Madueke e Marcus Rashford; Harry Kane.

    continua após a publicidade

    Reservas: Dean Henderson, James Trafford, Dan Burn, John Stones, Eberichi Eze, Kobbie Mainoo, Jordan Henderson, Morgan Rogers, Ollie Watkins, Ivan Toney, Trevoh Chalobah, Anthony Gordon e Bukayo Saka.

    Como chegam Inglaterra e RD Congo para a partida?

    A Inglaterra começou a Copa do Mundo com uma grande estreia contra a Croácia, com vitória por 4 a 2, no AT&T Stadium, em Dallas, com dois gols de Harry Kane e outros de Jude Bellingham e Marcus Rashford. Na sequência, em partida realizada em Boston, os ingleses não conseguiram passar pela retranca de Gana e empataram por 0 a 0.

    continua após a publicidade

    Na última rodada, a Inglaterra precisava vencer o Panamá para garantir a primeira colocação do grupo sem depender do duelo de Croácia e Gana. Após ir ao intervalo empatando sem gols, os ingleses conseguiram desbloquear a defesa panamenha com gols de Jude Bellingham e Harry Kane para garantir a liderança.

    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo
    Harry Kane comemora seu gol em Inglaterra x Panamá pela Copa do Mundo (Foto: CHARLY TRIBALLEAU / AFP)

    A República Democrática do Congo chegou à Copa do Mundo para encarar Portugal de Cristiano Ronaldo na estreia. Na partida, os portugueses saíram na frente, mas os congoleses conseguiram empatar e manter o resultado. Porém, no segundo jogo, perderam para a Colômbia por 1 a 0, com gol do lateral Daniel Muñoz.

    Para o jogo derradeiro, a RD Congo precisava vencer o Uzbequistão para passar ao mata-mata. Porém, na partida, os congoleses saíram atrás no placar e foram para o segundo tempo precisando da virada, que aconteceu. Com gols de Yoane Wissa (duas vezes) e Fiston Mayele, a seleção africana conseguiu a classificação à segunda fase para encarar a Inglaterra.

    O vencedor do duelo irá encarar o México nas oitavas de final, no domingo (5), às às 21h (de Brasília), no Estadio Azteca.

    Tudo sobre Inglaterra x RD Congo (onde assistir, horário, escalações e local)

    ✅ FICHA TÉCNICA

    Inglaterra 🆚 RD Congo
    Copa do Mundo 2026 – 16-avos de final

    📆 Data e horário: quarta-feira, 1 de julho de 2026, às 13h (de Brasília).
    📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta, nos Estados Unidos.
    👁️ Onde assistir: CazéTV.
    🟨 Árbitro: Adham Mohammad Tumah Makhadmeh (JOR)
    🚩 Assistentes: Mohammad Alkalaf (JOR) e Ahmad Alroalle (JOR)

    📲 De olho no Lance! e na Copa do Mundo. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

    Tudo sobre

    Sugerida para você!

    pausa para hidratação (Alex Grimm/Getty Images/AFP (Photo by ALEX GRIMM / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)
    Copa do Mundo 2026Há oito anos, Maradona previu 'quatro tempos' na Copa: 'Publicidade'Há 19 minutos
    Seleção Brasileira conquista sua primeira virada com Ancelotti, contra o Japão, por 2 a 1 (Foto: Paul ELLIS / AFP)
    Copa do Mundo 2026Torcedores pedem Olodum para Brasil responder provocação da NoruegaHá 20 minutos
    Copa do Mundo 2026Eliminação para o México encerra ciclo de Beccacece no EquadorHá 21 minutos
    Seleção Mexicana ainda não sofreu nenhum gol na Copa do Mundo
    Copa do Mundo 2026Episódio antes de México x Equador vai parar na Fifa; entenda o motivoHá 53 minutos
    Yamal, craque da Espanha, em atividade durante treino
    Copa do Mundo 2026Yamal não vê França à frente da Espanha na Copa do Mundo: 'Não nos venceram'Há 1 hora
    cristiano ronaldo portugal
    Copa do Mundo 2026Portugal e Croácia fazem duelo na Copa com despedida de craque geracionalHá 1 hora

    Mais LANCE!

    Michael Olise ameaça recorde de Pelé na Copa do Mundo
    Classificado para as oitavas, México ainda não sofreu gols nesta Copa (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)
    Atuação do México assusta brasileiros: 'Prefiro enfrentar a França'
    Com gols de Bellingham e Kane, a Inglaterra venceu o Panamá por 2 a 0 pela Copa do Mundo
    Quais são os jogos da Copa do Mundo de hoje (01/07)?
    Seleção posada antes do jogo contra o Japão
    México vira possível rival do Brasil no mata-mata da Copa; entenda
    Léo Nannetti abraça Alisson, goleiro da Seleção, após a classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo
    Goleiro do Flamengo vive sonho na Copa do Mundo com a Seleção; veja fotos
    Raphinha acena para fãs após ser substituído na partida entre Brasil x Haiti
    Raphinha está próximo de voltar aos treinos com bola na Seleção
    De unifomre vermelho, Marc Guéhi conduz bola em jogo da Inglaterra na Copa do Mundo 2026
    Veja onde assistir aos jogos da Copa do Mundo nesta quarta-feira (01/07)
    Além de invicta, a seleção do México não sofreu nenhum gol nesta Copa (Foto: Alfredo ESTRELLA / AFP)
    Plata vira assunto em eliminação do Equador para México: 'Único'
    Jogadores da Holanda comemoram gol marcado contra a Tunísia
    Holanda denuncia racismo contra jogadores após queda na Copa do Mundo
    Milhares de torcedores se reuniram no entorno do Monumento a la Independencia, na Cidade do México
    Tragédia na Copa: duas pessoas morrem em comemoração do México
    Mbappé comemora gol pela França contra Suécia na Copa do Mundo
    Mbappé brilha e lidera ranking da Fifa de melhor atacante da Copa do Mundo
    Confusão entre os jogadores Erling Haaland, do Manchester City, e Gabriel Magalhães, do Arsenal, na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
    Gabriel Magalhães x Haaland: a rivalidade que promete agitar Brasil x Noruega
    Jogadores da Noruega perfilados para foto oficial da Copa do Mundo
    Não é só Haaland: os perigos da Noruega que o Brasil precisa conhecer