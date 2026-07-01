Yamal não vê França à frente da Espanha na Copa do Mundo: 'Não nos venceram' Atacante do Barcelona garantiu estar pronto para jogar 90 minutos contra a Áustria

A Espanha volta a campo nesta quinta-feira (2), às 16h (de Brasília), para enfrentar a Áustria na segunda fase da Copa do Mundo, e se depender de Lamine Yamal será uma grande apresentação da Fúria. Em entrevista à "Rádio Cope", o jogador garantiu estar 100% fisicamente e escancarou confiança para a sequência da competição, citando até mesmo a poderosa França, que vem encantando.

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Questionado sobre críticas de torcedores e imprensa por atuações da Espanha neste Mundial, Yamal foi sincero. Na visão do atacante do Barcelona, o foco na Copa do Mundo será a vitória, apesar de ver margem para evolução.

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— Em que nível estamos? No mesmo nível do Campeonato Europeu? A questão é que já joguei bem muitas vezes e fui para casa. O importante é vencer. Se você joga bem, vai para o quarto feliz, mas se perde, vai para casa triste. É verdade que podemos melhorar. Somos muito melhores do que estamos mostrando. Mas o que é melhor, jogar como a Holanda e ir para casa, ou como o Paraguai e ficar feliz no quarto? — perguntou o craque.

Quanto ao favoritismo para o título Mundial, Lamine Yamal não apontou uma favorita. Ele destacou a boa fase de grupos da Alemanha, eliminada na segunda fase pelo Paraguai, e relembrou a vitória sobre a França na Euro de 2024, na semifinal, pelo placar de 2 a 1, para defender as qualidades do elenco comandado por Luis de la Fuente.

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Lamine Yamal em ação pela Espanha na Copa do Mundo (Foto: Carl de Souza/AFP)

— Não há uma seleção que a gente diga: 'essa é impossível de ganhar'. (…) A França não é melhor que nós, não nos venceram na Eurocopa e o que mostraram na fase de grupos não diz nada — afirmou.

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Lamine Yamal tranquilizou sobre sua condição física e disse estar preparado para jogar 90 minutos contra a Áustria. Ele, que marcou um gol na goleada po 4 a 0 sobre a Arábia Saudita, na segunda rodada, falou da emoção do momento e projetou o sentimento de vencer a Copa.

— Senti muita felicidade. Nunca me senti tão feliz. A Copa do Mundo é algo completamente diferente de tudo o mais. Fiquei muito feliz por poder jogar novamente. Quando chego a uma competição, penso que vou vencê-la, por isso acho que vou ganhar a Copa do Mundo este ano.

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