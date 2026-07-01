Tragédia na Copa: duas pessoas morrem em comemoração do México Vitória da seleção mexicana sobre o Equador levou milhares de torcedores às ruas da Cidade do México; vítimas morreram por asfixia, segundo autoridades.

Autoridades investigam as circunstâncias das mortes, enquanto a imprensa local menciona uma terceira vítima.

As vítimas são uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos.

Duas pessoas morreram por asfixia durante comemorações na Cidade do México após vitória sobre o Equador.

A classificação da seleção do México para as oitavas de final da Copa do Mundo de 2026 terminou em tragédia na madrugada desta quarta-feira (1). Pelo menos duas pessoas morreram durante as comemorações realizadas na Cidade do México após a vitória por 2 a 0 sobre o Equador.

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De acordo com a Secretaria de Saúde da capital mexicana, as vítimas são uma jovem de 19 anos e um homem de 44 anos, ambos mortos por asfixia em meio à grande concentração de torcedores nas ruas.

A imprensa local também informou a existência de uma terceira vítima fatal, mas, até o momento, as autoridades não confirmaram oficialmente essa informação.

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Milhares de torcedores participaram das celebrações pela vaga da seleção mexicana nas oitavas de final do Mundial. A movimentação de pessoas em diferentes pontos da Cidade do México mobilizou equipes de emergência durante toda a madrugada, após o término da partida da Copa do Mundo.

O México venceu o Equador por 2 a 0 e avançou às oitavas de final da Copa do Mundo (Foto: Yuri CORTEZ / AFP)

As circunstâncias que provocaram as mortes ainda estão sendo investigadas pelas autoridades locais.

Copa do Mundo registra novo episódio trágico

Esta é a segunda ocorrência grave registrada durante a Copa do Mundo de 2026.

No último domingo (28), um tiroteio na Praça San Pedro, em San Jose, na Califórnia, deixou uma pessoa morta e outra gravemente ferida. O local é conhecido por reunir torcedores em uma área oficial destinada à transmissão dos jogos do Mundial.

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O caso gerou preocupação entre organizadores e autoridades responsáveis pela segurança do torneio, que seguem monitorando eventos com grande concentração de público durante a competição.

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