Portugal e Croácia fazem duelo na Copa com despedida de craque geracional Cristiano Ronaldo e Luka Modric disputam vaga nas oitavas de final do Mundial e dos dois dará adeus ao seu último Mundial

O duelo entre Portugal e Croácia pelo mata-mata da Copa do Mundo marcará a despedida de pelo menos um craque geracional das páginas do torneio. Após o apito final, Cristiano Ronaldo ou Modric terão feito seu último jogo com a camisa do seu país, fato que torna o duelo desta quinta-feira (2) ainda mais pesado. Esse cenário do "adeus" já foi traçado outras vezes, o que deixa um ponto de interrogação se ainda não veremos os "quarentões" jogando o Mundial mais uma vez. Mas, por enquanto, o clima de último confronto ainda paira pelo ar.

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Aos 41 anos, Cristiano Ronaldo tenta marcar seu primeiro gol em mata-mata de Copa do Mundo e sonha com a chance de levar Portugal ao título da competição. Se quiser continuar com a expectativa, terá que melhorar o seu desempenho e o do coletivo português, que não engrenou no Mundial e terminou em segundo lugar no seu grupo, com dois empates, diante da RD Congo e Colômbia, e uma vitória contra o Uzbequistão.

O camisa 7 fez sua melhor campanha com a seleção portuguesa em 2006, quando ainda não era a estrela global dos tempos atuais, e caiu nas semifinais para a França. Na disputa de terceiro lugar, perde para a Alemanha. Depois, cai duas vezes nas oitavas, em 2010 e 2018, uma nas quartas, em 2022, e uma na fase de grupos, em 2014. No total, são seis participações, um recorde alcançado neste ano ao lado de Messi e Ochoa.

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Do outro lado, Luka Modric, de 40 anos, teve mais sucesso que Cristiano Ronaldo na Copa do Mundo, mesmo com uma seleção "teoricamente" menos tradicional e com um Mundial a menos que o português, após ficar de fora da edição de 2010. Com a Croácia, o meio-campista fez história ao chegar na final do torneio em 2018 e sustentou mais uma boa campanha com a geração croata em 2022, ao eliminar o Brasil e chegar às semifinais, quando perdeu para a Argentina, mas ficou com o terceiro lugar.

Além das boas campanhas, Modric colheu frutos individuais na Copa do Mundo. Foi eleito o melhor do Mundial de 2018, quando foi vice-campeão, e, no mesmo ano, conquistou o prêmio da Bola de Ouro, de melhor jogador do mundo naquela temporada. Agora, tenta, pelo terceiro ano seguido, fazer história com seu país. Para isso, precisará eliminar Cristiano, que, além de rival neste confronto, é ex-companheiro de clube e amigo do croata.

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Dupla fez história no Real Madrid

Juntos no Real Madrid, Cristiano Ronaldo e Luka Modric atuaram por seis temporadas e viveram um dos períodos mais vitoriosos da história do clube espanhol. Das 15 Champions Leagues que a equipe tem, quatro delas foram sob comando do elenco que tinha o português e o croata.

No total, foram 14 taças levantadas pela dupla no Real Madrid. Além das Champions, foram três Mundial de Clubes, três Supercopas da Uefa, duas Supercopas da Espanha, uma La Liga e uma Copa do Rei. Além da Bola de Ouro de Modric, que foi conquistada enquanto o croata estava no clube espanhol, Cristiano levou o prêmio quatro vezes, em 2013, 2014, 2016 e 2017.

Com o confronto decisivo pela frente, a dupla "quarentona" terá que se inspirar nos melhores anos de Real Madrid para buscar a vaga pelas oitavas de final. Seja para fazer história pela primeira vez com o seu país ou repetir um roteiro de sucesso das duas últimas Copas, Cristiano Ronaldo e Luka Modric devem fazer uma despedida memorável no confronto de logo mais.

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Cristiano Ronaldo e Modric durante El Clásico entre Real Madrid e Barcelona (Foto: JOSEP LAGO / AFP)

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