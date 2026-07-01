Mbappé brilha e lidera ranking da Fifa de melhor atacante da Copa do Mundo Disputa é acirrada entre o francês, Messi e Haaland. Vini Jr corre por fora

Carregando conteúdo exclusivo...

Com o início da segunda fase da Copa do Mundo, as partidas ficam decisivas e os grandes jogadores têm brilhado e levado seus times adiante. E assim, são destaques da competição, lutando para saber quem será o melhor ao fim do torneio, que é disputado nos Estados Unidos, Canadá e México. A Fifa este ano elaborou um ranking que avalia os melhores atacantes, os jogadores mais criativos e os melhores defensores. E, no ataque, a disputa é acirrada.

continua após a publicidade

Mbappé decide contra a Suécia

Contra a Suécia, Kylian Mbappé foi o grande destaque. O camisa 10 da França balançou as redes duas vezes e ajudou os franceses na vitória por 3 a 0 que classificou a seleção francesa às oitavas de final. Ao marcar duas vezes contra os suecos, o capitão da França foi a seis na atual Copa e igualou Lionel Messi na artilharia da competição. Na história dos Mundiais, foi o seu 18º gol, superando o alemão Klose na vice-artilharia e ficando a apenas um gol do recordista Lionel Messi.

Ataque poderoso, defesa vulnerável: como a Noruega chega para enfrentar o Brasil

Por isso, no Power Ranking da Fifa, na categoria ataque, Mbappé registra a nota mais alta, com 8,78. Segundo a Fifa, o parâmetro ofensivo avalia "aqueles que conseguem executar ações de ataque decisivas nos momentos mais importantes dos jogos".

continua após a publicidade

Mbappé marca o terceiro gol da França contra a Suécia, o seu 18º na história das Copas (Foto: Charly Triballeau / AFP)

🧮 Brasil hexa? Simule todos os resultados da Copa 2026

A análise utiliza a base de dados oficial da Fifa para mensurar e comparar o rendimento individual dos jogadores. O projeto foi desenvolvido por uma equipe de especialistas liderada por Arsène Wenger, atual Chefe Global de Desenvolvimento do Futebol da Fifa.

Messi segue batendo recordes

Logo abaixo do francês está Messi. O argentino aparece na segunda posição, com nota de 8,27. Messi tem o mesmo número de gols de Mbappé, mas ainda não jogou pela segunda fase, ou seja, fez três jogos contra quatro do francês até aqui no Mundial.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Lionel Messi celebra de braços abertos seu gol marcado pela Argentina contra a Jordânia, na Copa do Mundo (Foto: Paul Ellis/AFP)

Na próxima sexta-feira (3), o camisa 10 da Argentina terá, contra Cabo Verde, a chance de retomar a artilharia isolada e também ampliar o recorde de mais gols em Copas: hoje Messi tem 19 gols, enquanto Mbappé vem logo abaixo com 18 gols.

Haaland entra na disputa

A disputa pela artilharia da Copa está monopolizando também o pódio do Power Ranking da Fifa. Com cinco gols em três jogos, Erling Haaland só está atrás de Messi e Mbappé, ambos com seis gols na atual competição. O norueguês passou a ser o primeiro atleta a balançar as redes em cada uma de suas três primeiras partidas de Copa do Mundo e tem nota de 7,52.

Haaland comemora classificação da Noruega sobre a Costa do Marfim (Foto: Paul Ellis/AFP)

Vini Jr quer se aproximar dos líderes

Na quarta colocação atual do Power Ranking de ataque da Fifa está um concorrente que não entrará mais em campo. O alemão Deniz Undav brilhou na fase de grupos, saindo do banco e sendo decisivo para destravar a partida contra Curaçao e que foi autor dos dois gols na virada sobre a Costa Rica. Assim, o alemão encerrou sua participação com 7,49.

O brasileiro mais bem colocado é Vini Jr. O camisa 7 da Seleção Brasileira quase marcou um golaço diante do Japão, na partida que valeu a classificação do Brasil às oitavas de final da Copa do Mundo. Mas passou em branco e aparece em 5º, com nota de 7,42.

Vini Jr finaliza na trave após grande jogada em Brasil x Japão pela Copa do Mundo (Foto: Molly Darlington / AFP)

O que é o Power Ranking

Uma das novidades da Copa do Mundo 2026 é o Power Ranking da Fifa, classificação que reunirá os 100 jogadores com melhor desempenho no torneio e que é atualizada ao fim de cada rodada.

➡️ Aposte nas partidas do seu time!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.

O ranking é construído a partir de uma metodologia baseada em estatísticas objetivas, que avaliam o desempenho dos atletas em diferentes fases do jogo, incluindo ações ofensivas, criatividade e contribuições defensivas.