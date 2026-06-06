Atuação de adversário do Brasil na Copa surpreende: 'Não vai ser fácil'

Os dois gols do Peru no final do jogo podem ter garantido a virada, mas o desempenho da Seleção do Haiti não passou despercebido. Na noite da última sexta-feira (5), o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo enfrentou a equipe de Mano Menezes em jogo amistoso. Apesar do resultado, os torcedores brasileiros ficaram impressionados com as habilidades do time haitiano.

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Perdeu, mas agradou os torcedores

Eu acho que o Haiti não vai ser tão fácil assim de bater, quanto a galera está achando — diogorosatv (@diogorosatv) June 6, 2026

O Haiti é melhor do q imaginávamos. — Marv Almeida (@MarvAlmeida) June 6, 2026

e o Haiti já está vencendo o Peru por 1 a 0 com esse GOLAÇO do Wilson Isidor, centroavante do Sunderland.



Os caras não são de bobeira.



🇭🇹 pic.twitter.com/81CJlR7e8M — Central do Braga (@CentralDoBrega) June 6, 2026

Apesar da derrota, a seleção haitiana mostrou competitividade e tem condições de brigar na Copa do Mundo, sonhando com uma terceira vaga no grupo.



📸 Face Haiti — Allan Rabelo Official (@allanrabelo81) June 6, 2026

Haiti vencendo o Peru



Brasil não vai ter vida fácil na copa pic.twitter.com/wxg24S866P — Balota Romântico (@balotaromantico) June 6, 2026

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Como foi o jogo amistoso?

Os haitianos fizeram um bom primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem no placar. O gol da equipe foi marcado pelo atacante Wilson Isidor, destaque da seleção e jogador do Sunderland, da Inglaterra. O Haiti apresentou intensidade ofensiva e criou dificuldades para a defesa peruana durante boa parte da partida.

Na segunda etapa, o técnico francês Sébastien Migné promoveu diversas alterações para observar opções no elenco antes da estreia no Mundial. Mesmo com as mudanças, o Haiti seguiu criando oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem. O centroavante Frantzdy Pierrot desperdiçou duas chances claras cara a cara com o goleiro adversário. Outro destaque da equipe foi o meia Jean-Ricner Bellegarde, camisa 10 haitiano que atua no Wolverhampton, da Inglaterra.

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A superioridade haitiana, porém, não se transformou em resultado. Em um intervalo de apenas três minutos, o Peru virou a partida com gols de Renzo Garcés e Jairo Vélez. Ambos os tentos saíram em jogadas de bola parada, fundamento que expôs uma fragilidade defensiva da seleção que será adversária do Brasil. Com o resultado, Mano Menezes conquistou sua primeira vitória à frente da seleção peruana após três partidas no comando.

Jesus Prettel comemora vitória do Peru sobre o Haiti (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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