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Atuação de adversário do Brasil na Copa surpreende: 'Não vai ser fácil'

Seleção do Haiti brilha no primeiro tempo, mas leva virada para Peru por 2 a 1

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 06/06/2026
09:48
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Haiti goleou a Nova Zelândia por 4 a 0
imagem cameraJogadores do Haiti comemorando vitória contra a Nova Zelândia em amistoso (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
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Os dois gols do Peru no final do jogo podem ter garantido a virada, mas o desempenho da Seleção do Haiti não passou despercebido. Na noite da última sexta-feira (5), o segundo adversário do Brasil na Copa do Mundo enfrentou a equipe de Mano Menezes em jogo amistoso. Apesar do resultado, os torcedores brasileiros ficaram impressionados com as habilidades do time haitiano.

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Como foi o jogo amistoso?

Os haitianos fizeram um bom primeiro tempo e foram para o intervalo em vantagem no placar. O gol da equipe foi marcado pelo atacante Wilson Isidor, destaque da seleção e jogador do Sunderland, da Inglaterra. O Haiti apresentou intensidade ofensiva e criou dificuldades para a defesa peruana durante boa parte da partida.

Na segunda etapa, o técnico francês Sébastien Migné promoveu diversas alterações para observar opções no elenco antes da estreia no Mundial. Mesmo com as mudanças, o Haiti seguiu criando oportunidades e poderia ter ampliado a vantagem. O centroavante Frantzdy Pierrot desperdiçou duas chances claras cara a cara com o goleiro adversário. Outro destaque da equipe foi o meia Jean-Ricner Bellegarde, camisa 10 haitiano que atua no Wolverhampton, da Inglaterra.

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A superioridade haitiana, porém, não se transformou em resultado. Em um intervalo de apenas três minutos, o Peru virou a partida com gols de Renzo Garcés e Jairo Vélez. Ambos os tentos saíram em jogadas de bola parada, fundamento que expôs uma fragilidade defensiva da seleção que será adversária do Brasil. Com o resultado, Mano Menezes conquistou sua primeira vitória à frente da seleção peruana após três partidas no comando.

Jesus Prettel comemora vitória do Peru sobre o Haiti (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)
Jesus Prettel comemora vitória do Peru sobre o Haiti (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

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