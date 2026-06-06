Brasil x Egito: Vidente prevê resultado do último jogo antes da Copa

Brasil e Egito vão se enfrentar, na noite deste sábado (6), em amistoso de preparação para a Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Antes da bola rolar, o vidente Luiz Filho, no canal Renascer das Cartas, apontou qual será o resultado do jogo.

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De acordo com a previsão do tarólogo, o Brasil vencerá o Egito no confronto em Cleveland. As cartas apontaram favoritismo da Seleção Brasileira na última partida de Carlo Ancelotti antes da Copa do Mundo de 2026.

Brasil x Egito se enfrentam neste sábado (6)

Brasil x Egito: Rayan e Léo Pereira são testados por Ancelotti

A Seleção Brasileira realizou nesta quinta-feira (4) mais uma atividade no centro de treinamento do New York Red Bulls, em Morristown, dando sequência à preparação para o amistoso diante do Egito, no próximo sábado (6), em Cleveland. A imprensa teve acesso apenas aos 15 minutos iniciais do trabalho comandado pelo técnico Carlo Ancelotti, período em que foi possível acompanhar o aquecimento dos jogadores e uma atividade técnica e tática organizada pelo treinador italiano.

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Mais uma vez, Ancelotti utilizou a divisão do elenco em duas equipes, separadas por coletes amarelos. E, assim como aconteceu na atividade da última quarta-feira, o comandante promoveu mudanças na formação observada pelos jornalistas, mantendo em aberto a definição do time titular para o último compromisso antes da estreia na Copa do Mundo.

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A equipe identificada com coletes amarelos foi formada por Alisson; Wesley, Léo Pereira, Marquinhos e Douglas Santos; Casemiro, Bruno Guimarães e Raphinha; Vini Jr, Igor Thiago e Rayan. A escalação apresentou alterações em relação aos trabalhos anteriores e reforçou a ideia de que o treinador ainda avalia as melhores opções para a partida diante dos egípcios. Lucas Paquetá, que treinou na quarta-feira (3) entre os titulares, ficou entre os reservas.

O amistoso entre Brasil e Egito será a última oportunidade para Ancelotti ajustar detalhes e observar alternativas antes do início da campanha brasileira no Mundial. Por isso, a tendência é que a atividade desta sexta-feira (5), a última antes da viagem para Cleveland, seja decisiva para a montagem da equipe principal.