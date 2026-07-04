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Torcedores lamentam lesão de algoz do Brasil na Copa: 'Vai fazer falta'

Marrocos elimina o Canadá e está nas oitavas da Copa do Mundo

PorLucas CremoneseSão Paulo (SP)
04/07/2026 16:04
Supervisionado porLeonardo Damico,
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Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular
Saibari deixa o campo do jogo entre Canadá e Marrocos cabisbaixo após sentir um desconforto muscular (Foto: Molly Darlington/AFP)

Durante a partida entre Canadá e Marrocos, na Copa do Mundo, pelas oitavas de final, Ismael Saibari saiu lesionado. Destaque do time marroquino no torneio, é a nova contratação do Bayern de Munique e fez gol na Seleção Brasileira na estreia das equipes no Mundial. Ao final do jogo, os marroquinos venceram por 3 a 0.

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    Além do gol contra o Brasil, na partida seguinte, Saibari abriu o placar do jogo da fase de grupos entre Marrocos e Escócia, marcando um dos gols mais rápidos da Copa do Mundo até agora, com menos de dois minutos.

    Veja como a internet reagiu à saída do atleta:

    Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo
    Saibari sentado no gramado após sentir um desconforto muscular durante Canadá x Marrocos, pela Copa do Mundo (Foto: Kevin C. Cox/AFP)

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    Saiu andando

    Reforço do Bayern de Munique, Saibari deixou o campo andando, mas não escondeu a frustração no banco de reservas. O atacante vinha sendo o protagonista de Marrocos na Copa do Mundo com três gols marcados, inclusive um de cobertura contra Alisson, da Seleção Brasileira.

    Caso Marrocos avance na Copa do Mundo, os Leões do Atlas não sabem se poderão contar com Saibari para a sequência da competição. O atleta não teria muito tempo para se recuperar para as quartas de final, que será disputada entre o vencedor do confronto na quinta-feira (9).

    No elenco de Marrocos, Saibari é tratado como uma das principais peças e foi anunciado como novo reforço do Bayern de Munique para a próxima temporada. O atleta será opção em um elenco recheado de craques, como Luis Díaz, Harry Kane e Olise.

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