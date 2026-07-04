Noruega deve ter desfalque de peso contra o Brasil Julian Ryerson não deve enfrentar o Brasil

Um quebra-cabeça de última hora desafia a Noruega para o confronto decisivo contra a Seleção Brasileira neste sábado (5), às 17h, no MetLife Stadium. Pelas oitavas de final da Copa do Mundo, os europeus buscam manter a invencibilidade histórica contra o Brasil, mas entram em campo com uma provável baixa de peso: o lateral-direito Julian Ryerson.

Embora tenha participado dos últimos treinos com o grupo, o defensor dificilmente terá condições físicas ideais para iniciar a partida. Afastado desde a fase de grupos devido a um desconforto muscular na coxa, Ryerson deixa uma lacuna no setor mais crítico do campo. É por aquela ala que transita Vini Jr., o artilheiro brasileiro no Mundial com quatro gols.

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Para conter o ímpeto do atacante sul-americano, o técnico Stale Solbakken estuda duas alternativas: o lateral de ofício Pedersen ou a improvisação do meio-campista Fredrik Aursnes.

Julian Ryerson, da Noruega (Foto: Mattia Ozbot / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Como Ryerson virou baixa?

Aos 13 minutos do primeiro tempo da vitória por 3 a 2 sobre Senegal, o lateral-direito do Borussia Dortmund sentiu um desconforto na coxa e pediu substituição. Ryerson seguiu como desfalque na derrota para a França, pela última rodada da fase de grupos, e também ficou fora do confronto contra a Costa do Marfim, pelos 16 avos de final.

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Mistério tático e mudanças no ataque



O mistério dominou a última atividade antes do embate. A comissão técnica permitiu o acesso da imprensa apenas durante o aquecimento inicial, o suficiente para confirmar as presenças dos astros Martin Odegaard e Erling Haaland. O trabalho tático, contudo, ocorreu sob portões fechados.

Além das dores de cabeça na retaguarda, os vikings podem apresentar novidades na frente. A imprensa norueguesa especula uma mudança drástica no sistema ofensivo para dar mais mobilidade ao time. A tendência é a saída do centroavante Alexander Sorloth, de 1,95m, para a entrada do velocista Oscar Bobb, uma tentativa de explorar os contra-ataques em velocidade.

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A mística do tabu



Apesar do favoritismo brasileiro e dos problemas de escalação, a Noruega se apega a um retrospecto implacável para alimentar o sonho da classificação: os europeus nunca perderam para o Brasil na história. Em cinco confrontos oficiais entre as seleções, o retrospecto aponta duas vitórias norueguesas e três empates — um amuleto psicológico que os vikings pretendem levar para dentro das quatro linhas.

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