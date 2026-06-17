Relembre as estreias de Cristiano Ronaldo em Copas do Mundo CR7 busca o posto de maior artilheiro português da história das Copas

Após Lionel Messi ter um início meteórico e marcar um hat-trick no auge de seus 39 anos, todas as expectativas se voltam para a outra lenda do futebol mundial. Os veteranos atuam nas principais seleções do planeta, e os amantes do esporte agora direcionam os olhares para o desempenho de Cristiano Ronaldo, que enfrenta a mesma desconfiança de seu eterno rival por atuar em uma liga periférica e exibir uma idade avançada.

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Neste sexto Mundial da carreira, que ocorre na América do Norte, o camisa 7 carrega a marca de maior goleador da história da seleção portuguesa, com 143 gols. Agora, ele busca o posto de maior artilheiro do país em Copas do Mundo. O craque está a apenas um gol de igualar o lendário Eusébio, autor de nove gols em uma única edição, em 1966, na Inglaterra. Para antecipar o clima da partida, relembre o histórico do atacante nos primeiros jogos de cada Mundial, de 2006 a 2022:

Copa do Mundo 2006 (Alemanha): O início da jornada

Em solo alemão, o jovem Cristiano Ronaldo, então com 21 anos, dava os primeiros passos na principal competição do planeta. Escalado como titular na ponta direita, ele atuou por 60 minutos na vitória magra de Portugal por 1 a 0 sobre Angola — gol marcado por Pauleta. O estreante finalizou quatro vezes, acertou a trave e acabou substituído por Costinha. O debute do futuro astro recebeu a nota 6.6 no aplicativo de estatísticas SofaScore.

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Escalação de Portugal: Ricardo, Miguel, Fernando Meira, Ricardo Carvalho e Nuno Valente; Petit, Tiago Mendes e Luís Figo; Cristiano Ronaldo, Simão Sabrosa e Pauleta. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

Copa do Mundo 2010 (África do Sul): Liderança e jejum

Já consagrado como a estrela do Real Madrid, o camisa 7 chegou ao continente africano com a missão de liderar a seleção europeia rumo ao título inédito. Contudo, a primeira partida terminou em um amargo empate sem gols contra a Costa do Marfim. Muito marcado, o atacante arriscou três chutes, parou na trave e passou em branco, terminando o confronto com a nota 7.0 no SofaScore.

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Escalação de Portugal: Eduardo, Paulo Ferreira, Ricardo Carvalho, Bruno Alves e Fábio Coentrão; Pedro Mendes, Raúl Meireles e Deco; Cristiano Ronaldo, Danny e Liedson. Técnico: Carlos Queiroz.

Copa do Mundo 2014 (Brasil): Pesadelo em Salvador

A pior estreia de Cristiano Ronaldo em Mundiais aconteceu na Arena Fonte Nova, na Bahia. Completamente dominada, a equipe lusitana acabou goleada pela Alemanha por 4 a 0. O craque bem que tentou mudar o cenário: finalizou sete vezes e acertou a meta em duas oportunidades, mas não evitou o atropelo germânico. Apesar do revés elástico, a atuação individual do capitão foi avaliada com a nota 7.0 no SofaScore.

Escalação de Portugal: Rui Patrício, João Pereira, Pepe, Bruno Alves e Fábio Coentrão; João Moutinho, Miguel Veloso e Raúl Meireles; Cristiano Ronaldo, Nani e Hugo Almeida. Técnico: Paulo Bento.

Copa do Mundo 2018 (Rússia): O ápice em solo russo

A melhor estreia da carreira do craque em Mundiais ocorreu na Rússia. Em uma das partidas mais eletrizantes da história do torneio, Cristiano Ronaldo teve uma atuação de gala e anotou um hat-trick no empate por 3 a 3 contra a Espanha. O "Robozão" foi tão avassalador que balançou as redes nas três finalizações que tentou no jogo, feito que lhe rendeu a impressionante nota 9.9 no SofaScore.

Cristiano Ronaldo na partida de Portugal e Escócia pela fase de Grupos da Liga das Nações 2024 (Foto: FPF)

Escalação de Portugal: Rui Patrício, Cédric Soares, Pepe, José Fonte e Raphael Guerreiro; João Moutinho, William Carvalho, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Gonçalo Guedes e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

Copa do Mundo 2022 (Catar): Recorde no deserto

Em um duelo movimentado contra Gana, Portugal venceu por 3 a 2. Cristiano Ronaldo inaugurou o placar em cobrança de pênalti e se tornou o primeiro jogador a marcar em cinco edições diferentes do torneio. Ao todo, o atacante arriscou quatro finalizações e acertou o alvo em duas oportunidades, desempenho que lhe garantiu nota 7.0 no SofaScore.

Escalação de Portugal: D. Costa, Cancelo, R. Dias, Danilo Pereira e R. Guerreiro; Bernardo Silva, R. Neves e Otávio; Bruno Fernandes, João Félix e Cristiano Ronaldo. Técnico: Fernando Santos.

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