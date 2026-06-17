Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (17)? Emissora transmite dois jogos nesta quarta-feira (17)

Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem à todo vapor na Globo. Para esta quarta-feira (17), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. A primeira acontece às 17h (de Brasília), entre Inglaterra e Croácia, em Arlington, posteriormente, às 23h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Uzbequistão x Colômbia, na Cidade do México. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.

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Everaldo Marques participará das transmissões dos dois jogos da Copa do Mundo na Tv Globo hoje (17) (Foto: Reprodução Globo)

Para o primeiro compromisso da emissora, ás 17h (de Brasília), nesta quarta-feira (17), o narrador Everaldo Marques transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dele, os comentaristas Júnior e Ana Thais Matos estarão presentes para o confronto entre Inglaterra e Croácia, pelo Grupo L da Copa do Mundo.

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No segundo jogo da emissora, às 23h (de Brasília), entre Uzbequistão e Colômbia, pelo Grupo K, o narrador será novamente Everaldo Marques. Contando com os comentários de Rafinha, Richarlyson e Paulo Andrade.

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Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir

18 de junho (quinta-feira)

Suíça x Bósnia - 16h

México x Coreia do Sul - 22h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti - 21h30

Turquia x Paraguai - 0h

20 de junho (sábado)

Alemanha x Costa do Marfim - 17h

Tunísia x Japão - 23h

21 de junho (domingo)

Uruguai x Cabo Verde - 19h

Nova Zelândia x Egito - 22h

22 de junho (segunda-feira)

Argentina x Áustria – 14h

Noruega x Senegal - 21h

Jordânia x Argélia - 0h

23 de junho (terça-feira)

1 . Inglaterra x Gana - 17h 2 . Colômbia x Congo - 23h

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