Quais jogos da Copa do Mundo vão passar na Globo hoje (17)?
Emissora transmite dois jogos nesta quarta-feira (17)
Os jogos da Copa do Mundo de 2026 seguem à todo vapor na Globo. Para esta quarta-feira (17), o canal irá transmitir dois duelos do torneio. A primeira acontece às 17h (de Brasília), entre Inglaterra e Croácia, em Arlington, posteriormente, às 23h (de Brasília), o segundo confronto transmitido será Uzbequistão x Colômbia, na Cidade do México. Confira a equipe de transmissão dos jogos de hoje.
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Para o primeiro compromisso da emissora, ás 17h (de Brasília), nesta quarta-feira (17), o narrador Everaldo Marques transmite as emoções das ações dentro de campo. Ao lado dele, os comentaristas Júnior e Ana Thais Matos estarão presentes para o confronto entre Inglaterra e Croácia, pelo Grupo L da Copa do Mundo.
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No segundo jogo da emissora, às 23h (de Brasília), entre Uzbequistão e Colômbia, pelo Grupo K, o narrador será novamente Everaldo Marques. Contando com os comentários de Rafinha, Richarlyson e Paulo Andrade.
Jogos da Copa do Mundo que a Globo irá transmitir
18 de junho (quinta-feira)
- Suíça x Bósnia - 16h
- México x Coreia do Sul - 22h
19 de junho (sexta-feira)
- Brasil x Haiti - 21h30
- Turquia x Paraguai - 0h
20 de junho (sábado)
- Alemanha x Costa do Marfim - 17h
- Tunísia x Japão - 23h
21 de junho (domingo)
- Uruguai x Cabo Verde - 19h
- Nova Zelândia x Egito - 22h
22 de junho (segunda-feira)
- Argentina x Áustria – 14h
- Noruega x Senegal - 21h
- Jordânia x Argélia - 0h
23 de junho (terça-feira)
- Inglaterra x Gana - 17h
- Colômbia x Congo - 23h
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