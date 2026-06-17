Quem são os narradores da CazéTV na Copa do Mundo? Emissora tem o direito dos 104 jogos da competição

A CazéTV é a única emissora brasileira que possui os direitos de transmissão de todos os jogos da Copa do Mundo de 2026. A empresa, controlada pela LiveMode, passa as partidas no YouTube de forma gratuita, no Amazon Prime Video e no Disney+. A equipe responsável pela cobertura do torneio conta com seis narradores: Luis Felipe Freitas, Fernando Nardini, Marcelo Hazan, Raony Pacheco, Gonçalo Luiz e Alezudo.

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➡️CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil

Luís Felipe Freitas é o principal narrador da emissora. O profissional foi o responsável por dar voz à última final da Copa do Mundo entre França e Argentina, por diversos momentos marcantes nas Olimpíadas de 2024 e por grandes jogos, como a final da Europa League 2025/2026.

Fernando Nardini, que narrou a partida entre Canadá e Bósnia na última sexta-feira (12), deixou a ESPN após 14 anos de casa e passou a fazer parte do time da CazéTV. O profissional da voz se destacou na antiga empresa narrando, além de partidas de futebol, tênis e NFL.

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Hazan, que é um dos reforços para a cobertura do Mundial, atua como narrador do Paramount+ e já possui um histórico de colaborações com a emissora de Casimiro Miguel. O jornalista esteve presente em coberturas recentes do canal, como a Eurocopa de 2024, as Olimpíadas de Paris 2024 e a Copa do Mundo da Kings League, realizada em 2025.

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Raony Pacheco, que já narrou partidas como Coreia do Sul e República Tcheca, e Catar e Suíça nesta Copa do Mundo, integra o canal desde 2022 e já cobriu eventos esportivos como o Campeonato Brasileiro e o Paulistão. O narrador tem como marca um estilo descontraído e dinâmico de narração.

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Gonçalo Luiz, que narrou Costa do Marfim e Equador no último domingo (14), em duelo do Grupo E, já foi a voz de momentos marcantes, como a campanha de João Fonseca em Roland Garros e jogos de Libertadores e Sul-Americana.

Alezudo ganhou destaque pela sua participação em eventos de eSports e Kings League. O profissional, além de narrador, também exerce o papel de apresentador.

Luís Felipe Freitas<strong> </strong>(no centro da imagem) é o principal narrador da CazéTV (Foto: Divulgação/Cazé TV)

CazéTV assina acordo e transmitirá a Premier League no Brasil

Durante a partida entre México e África do Sul, na abertura da Copa do Mundo de 2026, a CazéTV anunciou que transmitirá os jogos da Premier League em sua grade de programação. A emissora chegou a um acordo com a ESPN, que segue sendo a detentora oficial da competição no Brasil.

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Com o objetivo de aumentar o alcance do futebol inglês no país, a CazéTV assinou um contrato de sublicenciamento da competição, tendo o direito de transmitir um jogo por rodada. O acordo visa também aproximar os torcedores de alguns dos principais jogadores brasileiros que atuam no cenário internacional.

A ESPN permanece responsável pela cobertura completa do campeonato, sendo a principal parceira de transmissão da Premier League no Brasil. A cobertura integral e exclusiva de todas as 380 partidas da temporada continua garantida aos assinantes da emissora e do serviço de streaming Disney+.

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