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Holanda atinge nova marca de gols após goleada na Copa do Mundo

Seleção neerlandesa entrou para um seleto grupo após a vitória contra Suécia

PorGuilherme LesnokSão Paulo (SP)
21/06/2026 05:00
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Jogadores da Holanda comemoram um dos gols da vitória por 5 a 1 (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)
Jogadores da Holanda comemoram um dos gols da vitória por 5 a 1 (Foto: Ronaldo Schemidt/AFP)

A Holanda atingiu, na vitória diante da Suécia por 5 a 1, na tarde deste sábado (20), no NRG Stadium, em Houston (EUA), pela segunda rodada do Grupo F da Copa do Mundo, a marca de 100 gols na competição. O gol que fez a Laranja Mecânica alcançar o feito foi de Brian Brobbey.

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    • A seleção neerlandesa chegou aos 103 gols marcados na competição e se tornou a oitava equipe a superar a barreira dos 100 gols em Mundiais, juntando-se a um seleto grupo formado por Brasil, Alemanha, Argentina, França, Itália, Espanha e Inglaterra.

    No ranking de maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, a Holanda ocupa agora a oitava colocação, com 103 gols. O Brasil lidera a lista com 241 gols, seguido pela Alemanha, com 239. Argentina (155), França (139), Itália (128), Espanha (108) e Inglaterra (108) completam o grupo de seleções que já alcançaram a marca centenária no principal torneio do futebol mundial.

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    Seleções com +100 gols na Copa do Mundo:

    1. 241 - Brasil
    2. 239 - Alemanha
    3. 155 - Argentina
    4. 139 - França
    5. 128 - Itália
    6. 108 - Espanha
    7. 108 - Inglaterra
    8. 103 - Holanda
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Paul Ellis/AFP)
    Ronald Koeman, técnico da Holanda (Foto: Paul Ellis/AFP)

    Holanda na Copa do Mundo

    Com o resultado, a Holanda alcançou a liderança do Grupo F com quatro pontos. Na próxima rodada, a Laranja Mecânica enfrenta a Tunísia, em Kansas City, no dia 25 de junho, pela última rodada. Já a Suécia, com apenas um ponto, encara o Japão, no mesmo local, em Dallas.

      1.
    1. 14 de junho: Holanda 1x1 Japão - Estádio de Dallas
      2. 2.
    2. 20 de junho: Holanda x Suécia - Estádio de Houston
      3. 3.
    3. 25 de junho: Tunísia x Holanda - Estádio de Kansas City

    O grupo F cruza com a chave do Brasil, com o líder de uma chave enfrentando o vice-líder da outra na primeira fase do mata-mata. Nesse cenário, a seleção da Holanda pode surgir como possível adversária da Seleção já na fase eliminatória inicial.

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