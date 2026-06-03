Rayan é o jogador mais valioso do Brasil na Copa, diz pesquisa; veja ranking completo

Nem Vini Jr, nem Rapnhia. O jogador mais valioso da Seleção Brasileira nesta Copa do Mundo é Rayan, do Bournemouth. O atacante ex-Vasco aparece como o atleta destaque no ranking atualizado do Cies Football Observatory, grupo internacional de pesquisas sobre futebol e que elege os 100 atletas mais caros do mundo. Na publicação desta quarta-feira, o jovem de 19 anos desbanca outros craques e aparece no seleto grupo daqueles que valem mais de 100 milhões de euros.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Segundo o estudo do CIES, Rayan é avaliado atualmente em 100,3 milhões de euros, o equivalente a R$ 590,3 milhões na cotação mais atualizada. A pesquisa mostra que, entre os nomes brasileiros, o mais bem colocado é Estêvão, com 113,4 milhões de euros (R$ 667,4 milhões), seguido de João Pedro, que é apontado com valor de 108 milhões de euros (R$ 635,6 milhões). Entretanto, a dupla não está entre os 26 convocados para o Mundial, o que deixa o atacante do Bournemouth na liderança do país.

O CIES mostra que, no atual momento, Vini Jr, principal nome do futebol brasileiro no exterior, ocupa "apenas" a quarta posição entre os convocados para a Copa. O jogador do Real Madrid aparece avaliado em 83,8 milhões de euros (R$ 493 milhões), atrás dos companheiros de ataque Endrick, do Lyon, e Igor Thiago, do Brendtford.

continua após a publicidade

Endrick, estreante em Copas, é o segundo colocado da lista que está no Mundial e aparece no ranking com 95,8 milhões de euros, ou R$ 563,8 milhões. Já Igor Thiago, que também disputará o torneio pela primeira vez, vem de grande temporada na Inglaterra, onde foi o vice-artilheiro da Premier League, e é cotado em 85,6 milhões de euros, ou R$ 503,7 milhões.

O outro nome que aparece entre os convocados de Ancelotti é Matheus Cunha, com 71,9 milhões de euros, equivalente a R$ 423,1 milhões. Além de Estêvão e João Pedro, Savinho é o outro nome entre os oito nomes que estão no ranking dos 100 mais bem avaliados financeiramente no futebol.

continua após a publicidade

Na lista geral, o líder é Lamine Yamal, atacante espanhol do Barcelona. O jogador é avaliado em 358,1 milhões de euros, ou pouco mais de R$ 2 bilhões na cotação atualizada. O top cinco geral é totalmente formado por jogadores que estão no Mundial de 2026, mas há uma surpresa entre os nomes líderes do ranking. Morgan Rogers, atacante do Aston Villa, atual campeão da Europa League, está na quinta colocação global. O inglês é avaliado pelo CIES em 136 milhões de euros (R$ 805 milhões).

O segundo colocado é Erling Haaland, do Manchester City. O norueguês é apontado em 227,3 milhões de euros, ou R$ 1,33 bilhão. Na terceira colocação, Mbappé aparece com 165,7 milhões de euros, o equivalente a R$ 975,2 milhões. O francês Michael Olise, do Bayern de Munique, é o quarto colocado com 140,5 milhões de euros, ou R$ 826,8 milhões.

Veja o ranking dos mais valiosos do Brasil na Copa do Mundo

Rayan (32º geral) - 100,3 milhões de euros (R$ 590,3 milhões)

Endrick (35º geral) - 95,8 milhões de euros (R$ 563,8 milhões)

Igor Thiago (44º geral) - 85,6 milhões de euros (R$ 503,7 milhões)

Vini Jr. (50º geral) - 83,8 milhões de euros (R$ 493 milhões)

Matheus Cunha (74º geral) - 71,9 milhões de euros (R$ 423,1 milhões)

Veja o ranking dos top cinco mais valiosos da Copa do Mundo

1 . Lamine Yamal (Barcelona) - 358,1 milhões de euros (R$ 2,1 bilhões) 2 . Erling Haaland (Manchester City) - 227,3 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) 3 . Kylian Mbappé (Real Madrid) - 165,7 milhões de euros (R$ 975,2 milhões) 4 . Michael Olise (Bayern de Munique) - 140,5 milhões de euros (R$ 826,8 milhões) 5 . Morgan Rogers (Aston Villa) - 136 milhões de euros (R$ 805 milhões)