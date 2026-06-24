Argentina decide poupar elenco, mas Messi encara Jordânia na Copa do Mundo Albiceleste deve ter outro titular em campo na 3ª rodada da fase de grupos

Lionel Scaloni já decidiu que irá poupar grande parte do elenco da Argentina diante da Jordânia, mas Messi terá minutos em campo, no sábado (27), pela 3ª rodada do Grupo J da Copa do Mundo. No entanto, não há definição sobre se o camisa 10 será titular ou iniciará no banco de reservas, segundo a "TyC Sports".

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Além de Messi, Dibu Martínez quer jogar o duelo entre Argentina e Jordânia e terá uma conversa com Scaloni e a comissão técnica para expressar esse desejo. Inicialmente, a ideia era preservar o goleiro, que sofreu uma fratura no dedo anelar da mão esquerda no último jogo da temporada passada com o Aston Villa.

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Neste momento, Cuti Romero é o único 100% descartado para que se recupere de uma dor sentida no joelho direito na vitória da Argentina sobre a Áustria por 2 a 0. No entanto, Messi e Dibu Martínez terão minutos, e os fãs presentes no AT&T Stadium poderão desfrutar mais uma vez da presença do camisa 10 em campo, embora o atleta não vá atuar durante os 90 minutos.

Caso Messi não inicie o jogo, Lionel Scaloni deve optar pela entrada do meia Nico Paz, mas daria ao craque da Argentina minutos em campo no segundo tempo. Quem deve atuar pela primeira vez em uma Copa do Mundo é Flaco López, do Palmeiras, mas que iniciar a partida no banco de reservas.

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Veja a provável escalação da Argentina com Messi

A Argentina deve encarar a Jordânia com Dibu Martínez; Montiel, Otamendi, Senesi (Medina), Tagliafico; Paredes, Palacios (Barco), Simeone, Lo Celso; Messi (Nico Paz) e Julián Álvarez. A equipe comandada por Scaloni já está classificada para o mata-mata e já tem a liderança do Grupo J assegurada.

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