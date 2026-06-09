Portugal x Nigéria Palpite – Análise e odds (10/06)

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Portugal recebe a Nigéria nesta quarta-feira (10), no Estádio Dr. Magalhães Pessoa, em Leiria, no último amistoso da seleção portuguesa antes da Copa do Mundo de 2026. Roberto Martínez tem o elenco praticamente completo, incluindo os reforços do PSG que se juntaram ao grupo após a conquista da Champions League.

Do outro lado, a Nigéria usa o amistoso para testar alternativas antes do reinício das Eliminatórias Africanas, marcado para setembro. Confira os palpites do Lance para o duelo e também outras dicas de aposta para hoje.

Melhores palpite para Portugal x Nigéria em Amistoso Internacional

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Análise da partida - Portugal encerra preparação, Nigéria testa alternativas

Portugal chega a Leiria em grande momento. Sob o comando de Roberto Martínez, a seleção acumula 29 vitórias em 39 jogos e conquistou a Liga das Nações de 2025, superando a França na final. Na preparação para o Mundial, empatou sem gols com o México, venceu os Estados Unidos por 2 x 0 e superou o Chile por 2 x 1 na última sexta-feira.

Com os jogadores do PSG integrados ao grupo, Martínez passa a contar com uma das gerações mais completas já reunidas por Portugal em um ciclo de Copa do Mundo. Nuno Mendes, Vitinha, João Neves e Gonçalo Ramos aumentam a profundidade do elenco e dão mais opções para o meio-campo e para o ataque. A tendência é que o treinador use força máxima disponível no último ensaio antes da estreia.

Cristiano Ronaldo segue como referência ofensiva e simbólica. Aos 41 anos, o atacante marcou 28 gols pelo Al Nassr na temporada 2025/26 da Saudi Pro League e deve liderar o ataque em Leiria. Mesmo com alternativas como Gonçalo Ramos e Gonçalo Guedes, Ronaldo ainda é o principal ponto de definição dentro da área.

A ausência de Rafael Leão por suspensão muda a configuração ofensiva portuguesa. Gonçalo Guedes deve ocupar o lado esquerdo, enquanto Bernardo Silva e Bruno Fernandes assumem papel importante na criação. O amistoso também serve para Martínez testar o encaixe entre os jovens do PSG e os veteranos que sustentam a estrutura da seleção.

A Nigéria chega em circunstâncias bem diferentes. Eliminada pelo Congo na decisão do playoff africano para o Mundial, a equipe de Eric Chelle usa a janela de junho para testar variações táticas e observar nomes de segundo escalão. Ainda assim, os resultados recentes mostram alguma competitividade: vitória por 3 x 0 sobre a Jamaica na final da Unity Cup e empate por 2 x 2 com a Polônia em Varsóvia.

O problema central está nas ausências ofensivas. Victor Osimhen foi liberado para resolver questões ligadas ao seu futuro em clubes, enquanto Ademola Lookman ficou fora por solicitação do Atlético de Madrid, que alegou desgaste físico após a temporada europeia. Sem os dois, a Nigéria perde profundidade, poder de decisão e presença de área.

Chelle deve buscar soluções com Akor Adams, Terem Moffi, Paul Onuachu, Moses Simon e Samuel Chukwueze. Moffi e Onuachu marcaram contra a Polônia, o que indica opções para o setor, mas o desafio em Leiria será bem maior. Contra Portugal, a Nigéria tende a priorizar organização defensiva e transições rápidas pelos lados.

Confrontos diretos entre Portugal x Nigéria

O histórico entre Portugal e Nigéria em nível principal se resume a um único duelo. Em 17 de novembro de 2022, no Estádio José Alvalade, em Lisboa, a seleção portuguesa venceu por 4 x 0 em uma atuação de claro domínio técnico.

Bruno Fernandes marcou duas vezes nos primeiros 35 minutos, sendo o segundo gol de pênalti. Na reta final, Emmanuel Dennis desperdiçou uma cobrança para a Nigéria, e Portugal respondeu imediatamente. Gonçalo Ramos ampliou aos 82 minutos, e João Mário fechou o placar dois minutos depois.

Para a Nigéria, o amistoso em Leiria carrega a chance de mostrar uma resposta mais competitiva do que aquela de 2022, embora o contexto atual seja desfavorável pelas ausências no ataque.

Notícias de Portugal x Nigéria

Portugal: desfalques e dúvidas

Roberto Martínez tem quase todo o elenco à disposição para o amistoso em Leiria. A principal baixa é Rafael Leão, suspenso após ser expulso na vitória por 2 x 1 sobre o Chile. O ponta do Milan teria espaço natural no lado esquerdo do ataque, mas cumprirá suspensão.

A notícia positiva é o retorno de Matheus Nunes aos treinamentos após se recuperar de uma indisposição que o tirou do jogo contra o Chile. No ataque, Gonçalo Guedes deve ocupar a posição de Leão pela esquerda. Diogo Costa deve iniciar no gol, com Rúben Dias e Gonçalo Inácio na dupla de zaga, além de João Cancelo e Nuno Mendes nas laterais.

No meio-campo, João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes formam o trio mais provável. Bernardo Silva deve partir pela direita, com Cristiano Ronaldo como referência central. A tendência é que Martínez use a escalação para consolidar ritmo coletivo antes da estreia na Copa.

Provável escalação de Portugal (4-3-3): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Gonçalo Inácio e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha e Bruno Fernandes; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo e Gonçalo Guedes. Técnico: Roberto Martínez.

Nigéria: desfalques e dúvidas

A Nigéria chega ao confronto mais difícil da janela de junho com uma lista expressiva de ausências. As baixas não se limitam apenas ao ataque. Stanley Nwabali, goleiro titular e peça importante nas disputas de pênaltis durante a CAN 2025, não foi convocado para a turnê europeia.

Igoh Ogbu está lesionado, Rafiu Durosinmi deixou o grupo por razões pessoais e Ebenezer Akinsanmiro foi cortado por doença antes do início dos amistosos.

Com 22 jogadores ativos no grupo, Chelle mantém uma base competitiva. Alex Iwobi, Wilfred Ndidi, Moses Simon, Calvin Bassey e Maduka Okoye formam o núcleo mais experiente disponível. Iwobi ainda pode alcançar sua 100ª partida pela seleção.

No ataque, Terem Moffi e Paul Onuachu ganharam força após marcarem contra a Polônia. Akor Adams também aparece como opção para iniciar, enquanto Samuel Chukwueze deve atuar pelo lado direito e oferecer velocidade nas transições.

Provável escalação da Nigéria (4-2-2-2): Maduka Okoye; Abdullahi Bewene, Calvin Bassey, Semi Ajayi e Bruno Onyemaechi; Wilfred Ndidi e Frank Onyeka; Samuel Chukwueze e Alex Iwobi; Akor Adams e Terem Moffi. Técnico: Eric Chelle.

Destaques individuais de Portugal x Nigéria

Jogador destaque · Portugal Bruno Fernandes 21 Assistências na Premier League 2025/26 – novo recorde da liga 30 Participações em gols na Premier League 2025/26 (9 gols + 21 assistências) 2 Gols contra a Nigéria no único duelo entre as seleções (novembro de 2022) 30 Gols marcados pela seleção portuguesa em 89 convocações – indo para o 3º Mundial Jogador destaque · Nigéria Alex Iwobi 99 Convocações pela Nigéria 36 Partidas pelo Fulham na Premier League 2025/26 10 Gols marcados pela seleção nigeriana em dez anos de carreira internacional (2015-2026) 4 Copa Africanas de Nações disputadas (2019, 2021, 2023 e 2025)

Os técnicos - Martínez chega ao Mundial com moral alta, Chelle busca continuidade

Roberto Martínez

Roberto Martínez assumiu Portugal em janeiro de 2023, após a eliminação portuguesa na Copa do Mundo do Qatar, e transformou a seleção em uma das equipes mais consistentes da Europa. O técnico espanhol conduziu Portugal ao título da Liga das Nações de 2025 e acumula 29 vitórias em 39 jogos no cargo.

Seu sistema preferencial é o 4-3-3, que se transforma em 3-2-5 com a posse de bola. Os laterais avançam para criar superioridade por dentro e por fora, enquanto Vitinha, João Neves e Bruno Fernandes sustentam a circulação no meio-campo. O desafio agora é chegar ao Mundial com um time equilibrado ao redor de Cristiano Ronaldo e com profundidade suficiente para sustentar o favoritismo.

Eric Chelle

Eric Chelle assumiu a Nigéria em janeiro de 2025, quando a campanha nas Eliminatórias já estava bastante comprometida. O franco-maliense estabilizou o grupo e levou as Águias ao terceiro lugar da CAN 2025, disputada no Marrocos.

A campanha continental teve sinais positivos. A Nigéria marcou 14 gols em sete partidas, melhor ataque do torneio, e não sofreu gols em jogo aberto nas fases eliminatórias. O desempenho mudou a percepção sobre o trabalho de Chelle, mesmo com a queda posterior no playoff para a Copa. Com o contrato ainda sem renovação formal, o treinador usa os amistosos de junho para reforçar sua continuidade.

Análise tática de Portugal x Nigéria

Portugal deve atuar no 4-3-3, com controle de posse e movimentação constante entre os meias. Com a bola, o desenho pode virar um 3-2-5, com João Cancelo e Nuno Mendes avançando pelos corredores. Vitinha tende a controlar a primeira fase da construção, enquanto Bruno Fernandes se aproxima de Cristiano Ronaldo.

A ausência de Rafael Leão tira velocidade do lado esquerdo, mas Gonçalo Guedes oferece profundidade e agressividade no ataque ao espaço. Bernardo Silva deve circular entre a direita e o centro, ajudando a criar superioridade por dentro. A ideia portuguesa será empurrar a Nigéria para perto da própria área.

A vulnerabilidade portuguesa pode estar nas costas dos laterais. Como Cancelo e Nuno Mendes avançam bastante, a Nigéria terá espaços para tentar transições rápidas. Moses Simon e Samuel Chukwueze são os jogadores mais indicados para explorar esse cenário.

Chelle deve montar a Nigéria em um 4-2-2-2 compacto, com Ndidi e Onyeka protegendo a entrada da área. Sem Osimhen e Lookman, a equipe perde impacto ofensivo, mas ainda pode competir com velocidade e força física. O desafio será sair da pressão portuguesa sem perder a bola em zonas perigosas.

Prognóstico de placar exato para Portugal x Nigéria