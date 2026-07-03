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Conheça Johan Manzambi, joia da Suíça que brilha na Copa do Mundo

Meia de 20 anos já tem 3 gols e 2 assistências e desponta como um dos principais jovens do torneio

PorGabriel AndradeRio de Janeiro (RJ)
03/07/2026 12:21
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Johan Manzambi, da Suíça, comemora após marcar o segundo gol da Suíça contra o Canadá.
Johan Manzambi, da Suíça, comemora após marcar o segundo gol da Suíça contra o Canadá (Foto: Fran Santiago / AFP)

A boa campanha da Suíça na Copa do Mundo passa muito pelas grandes atuações que o jovem meia Johan Manzambi, do Freiburg, vem fazendo na competição. A vitória sobre a Argélia, que deu a classificação à Suíça, na última quinta-feira contou com mais um jogo decisivo de Manzambi. Foi dele o passe para Embolo abrir o placar da partida, que terminou em 2 a 0 para os suíços, que avançaram às oitavas de final. 

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    • Grande promessa no futebol alemão, Manzambi se caracteriza por sua força e técnica e é conhecido por sua polivalência. Na primeira Copa, o meio-campista já fez história. Com cinco participações em gols, Manzambi se tornou o jogador mais jovem, desde o início da coleta de dados, em 1966, a alcançar cinco participações em gols (3 gols e 2 assistências) em uma única edição da Copa do Mundo. Com atuações e estatísticas expressivas, Manzambi se candidata a ser o melhor jogador jovem do Mundial.

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    Johan Manzambi (nº 9), da Suíça, é disputado por Nabil Bentaleb (nº 19), da Argélia, durante a partida da fase de 32 da Copa do Mundo da FIFA 2026 entre Suíça e Argélia.
    Manzambi disputa bola com Nabil Bentaleb, em Suíça x Argélia (Foto: Fran Santiago / AFP)

    Quem é Manzambi?

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    • Nascido em Genebra, na Suíça, Johan Manzambi é filho de pais angolanos e congoleses e optou por defender a seleção suíça desde as categorias de base. O jovem foi revelado pelo Servette, ainda criança, e chegou a sonhar em ser goleiro, mas sua qualidade técnica o levou a atuar com a bola nos pés. Em 2023, transferiu-se para o Freiburg, da Alemanha, para concluir sua formação e, dois anos depois, já ganhou espaço na equipe principal e não demorou muito para receber as primeiras oportunidades na seleção principal da Suíça.

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    Na temporada passada, Manzambi se firmou como titular do Freiburg, disputando 47 partidas, com sete gols e seis assistências, além de se destacar na campanha que levou o clube à final da Liga Europa, sendo eleito o melhor jogador jovem da competição. Pela seleção suíça, também chamou atenção nas Eliminatórias, especialmente ao marcar dois gols contra a Suécia, se firmando como uma das principais promessas do futebol do país.

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    Jornada na Copa até aqui

    Manzambi iniciou a Copa do Mundo como reserva e atuou por 25 minutos na estreia da Suíça, contra o Catar. Já na partida diante da Bósnia e Herzegovina, precisou de apenas 19 minutos para marcar seus dois primeiros gols em uma Copa do Mundo e mudar a partida, que terminou com uma goleada por 4 a 1 para os suíços. Contra o Canadá, na terceira rodada, marcou de novo e deu uma assistência na vitória por 2 a 1, que classificou a Suíça para o mata-mata na liderança do grupo B. E a Argélia foi a nova vítima do jovem meia na segunda fase, a qual sofreu com mais uma assistência na vitória e classificação suíça por 2 a 0. Agora, Manzambi e a Suíça aguardam o adversário das oitavas, que sai do confronto entre Colômbia e Gana, que acontece nessa sexta-feira (3), às 22h30 (de Brasília), em Kansas.

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