logo Lance!X
Logo do Lance! branca com exclamação amarela
Copa do MundoSeleção BrasileiraTabelasVídeosLance! Jogos

Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7

Portugal eliminou a Croácia nesta quinta-feira, dia 2

PorIzabella GiannolaSão Paulo (SP)
03/07/2026 12:16
Favorite o Lance! no Google
Gonçalo Ramos - Portugal
Gonçalo Ramos foi decisivo em vitória portuguesa (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa em cima da Croácia no jogo desta quinta-feira, dia 2 de julho, que deu a vaga da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo.

continua após a publicidade
  • Jogadores de Portugal comemorando

    Espanha x Portugal: o grande jogo da Copa reúne séculos de rivalidade e vale vaga

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 hora
  • Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pacto de Portugal na Copa: ‘Queremos dar este troféu ao Cristiano’

    Copa do Mundo 2026
    Há 1 minuto

    • Mesmo com pouco tempo em campo, Gonçalo Ramos tem mostrado eficiência nesta Copa do Mundo. O atacante disputou apenas 39 minutos no torneio, somando as partidas contra a RD Congo e a Croácia, mas precisou de apenas 27 minutos diante dos croatas para sair do banco e marcar o gol da classificação portuguesa.

    Os números reforçam. Quando se olha para Copas do Mundo, Ramos tem média de 0,66 gol por jogo e balança as redes a cada 50 minutos, desempenho superior ao de Cristiano Ronaldo, que marca, em média, a cada 192 minutos no torneio.

    continua após a publicidade
    gonçalo ramos - seleção portuguesa
    Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)
  • Meme de Haaland antes de Brasil x Noruega (Foto: Reprodução)

    Imprensa mundial repercute meme de Vini Jr e Haaland na Copa

    Seleção Brasileira
    Há 12 minutos
  • Mbappé marcou dois gols contra Senegal na Copa do Mundo (Foto: FRANCK FIFE / AFP)

    Por que Mbappé virou 'Mobutu'? Entenda a origem do meme

    Copa do Mundo 2026
    Há 26 minutos
  • Keyne e Lamine Yamal durante jogo da Espanha

    Irmão de Lamine Yamal vira sensação na Copa do Mundo e encanta web

    Copa do Mundo 2026
    Há 35 minutos

    • Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa em cima da Croácia

    Gonçalo Ramos não poupou palavras após a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo. Decisivo na vitória por 2 a 1 contra a Croácia, em Toronto, o atacante saiu do banco para resolver.

    — Quem me conhece já sabe: quando é preciso um gol nos últimos minutos, eu costumo aparecer. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre que precisarem de um gol no fim, podem chamar o Gonçalo — destacou o jogador.

    continua após a publicidade

    Aos 48 minutos do segundo tempo, Rafael Leão recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković. Até então, a Croácia dominava a partida.

    time, Gonçalo Ramos ficou como atacante de referência depois que o técnico Roberto Martinez substituiu o maior ídolo de Portugal por Rúben Neves. E Gonçalo deu a resposta em campo. Ele falou sobre a preparação. Nas suas palavras, a classificação histórica é resultado de um esforço coletivo da equipe.

    Portugal busca virada épica no fim, elimina a Croácia e Modrić se despede

    — O mais importante é a força que esta equipe tem demonstrado dentro da competição. Pode parecer um torneio curto, mas para nós são muitas horas de trabalho, de treinos e de convivência. Já parece que estamos juntos há muito tempo, e isso também pesa de forma positiva. Hoje mostramos a força do nosso grupo — completou.

    Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).

    Tudo sobre
    Sugerida para você!
    Luis Diaz em jogo da Colômbia

    Copa do Mundo 2026

    Duelo inédito na Copa: Colômbia e Gana decidem o último classificado para as oitavas

    Há 3 minutos
    alemanha copa do mundo nagelsmann

    Copa do Mundo 2026

    Nagelsmann deixa seleção da Alemanha, e Klopp é favorito ao cargo após eliminação na Copa

    Há 1 hora
    Nomes dos atletas não foram divulgados oficialmente (Foto: Julio Cesar AGUILAR / AFP)

    Copa do Mundo 2026

    Copa do Mundo: oito jogadores são flagrados com substância proibida

    Há 1 hora
    Stale Solbakken durante partida entre Noruega e Costa do Marfim

    Copa do Mundo 2026

    Apesar de provocação, treinador da Noruega nunca conseguiu vazar times de Ancelotti

    Há 1 hora
    Jogadores de Portugal comemorando

    Copa do Mundo 2026

    Espanha x Portugal: o grande jogo da Copa reúne séculos de rivalidade e vale vaga

    Há 1 hora
    Luis de la Fuente é o técnico da Espanha

    Copa do Mundo 2026

    Luis de la Fuente exalta goleiro da Espanha após recorde histórico na Copa do Mundo

    Há 1 hora
    Mais LANCE!
    Gustavo Gómez comemora classificação do Paraguai na Copa

    Lance! Tático: As grandes pioraram ou as pequenas aprenderam a competir? Um raio-x da Copa 2026

    1986 World Cup Finals. Guadalajara

    'Maldição' persegue quem elimina o Brasil em Copas do Mundo; entenda

    Álbum de figurinhas recebe kit de atualização durante Copa do Mundo

    Figurinha do Neymar? Panini divulga kit de atualização do álbum da Copa

    Igor Matanovic com as mãos na cabeça por conta do gol anulado

    Jogador da Croácia comenta gol anulado: 'Acho que senti um toque'

    Endrick durante jogo contra a Escócia na Copa do Mundo

    Imprensa da Noruega sugere Endrick como herói do Brasil

    Cristiano Ronaldo em Portugal x Croácia pela Copa do Mundo de 2026 (Foto: Cole Burston / AFP)

    Pacto de Portugal na Copa: 'Queremos dar este troféu ao Cristiano'

    Gol da Croácia anulado pela arbitragem contra Portugal

    Imprensa vê roubo e detona VAR após queda da Croácia para Portugal

    Jürgen Klopp deixou o Liverpool ao final da última temporada (Foto: Paul ELLIS / AFP)

    Red Bull pede quantia milionária para liberar Klopp para Alemanha