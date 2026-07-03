Decisivo na classificação de Portugal, Gonçalo Ramos supera números de CR7 Portugal eliminou a Croácia nesta quinta-feira, dia 2

Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa em cima da Croácia no jogo desta quinta-feira, dia 2 de julho, que deu a vaga da equipe para as oitavas de final da Copa do Mundo.

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Mesmo com pouco tempo em campo, Gonçalo Ramos tem mostrado eficiência nesta Copa do Mundo. O atacante disputou apenas 39 minutos no torneio, somando as partidas contra a RD Congo e a Croácia, mas precisou de apenas 27 minutos diante dos croatas para sair do banco e marcar o gol da classificação portuguesa.

Os números reforçam. Quando se olha para Copas do Mundo, Ramos tem média de 0,66 gol por jogo e balança as redes a cada 50 minutos, desempenho superior ao de Cristiano Ronaldo, que marca, em média, a cada 192 minutos no torneio.

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Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa (Foto: Kamil Krzaczynski / AFP)

Gonçalo Ramos foi o nome da classificação portuguesa em cima da Croácia

Gonçalo Ramos não poupou palavras após a classificação de Portugal para as oitavas de final da Copa do Mundo. Decisivo na vitória por 2 a 1 contra a Croácia, em Toronto, o atacante saiu do banco para resolver.

— Quem me conhece já sabe: quando é preciso um gol nos últimos minutos, eu costumo aparecer. Já não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez. Sempre que precisarem de um gol no fim, podem chamar o Gonçalo — destacou o jogador.

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Aos 48 minutos do segundo tempo, Rafael Leão recebeu pela esquerda, chegou à linha de fundo e levantou mais uma bola na área. Desta vez, Gonçalo Ramos levou a melhor entre os zagueiros croatas e cabeceou firme para o fundo das redes de Livaković. Até então, a Croácia dominava a partida.

time, Gonçalo Ramos ficou como atacante de referência depois que o técnico Roberto Martinez substituiu o maior ídolo de Portugal por Rúben Neves. E Gonçalo deu a resposta em campo. Ele falou sobre a preparação. Nas suas palavras, a classificação histórica é resultado de um esforço coletivo da equipe.

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— O mais importante é a força que esta equipe tem demonstrado dentro da competição. Pode parecer um torneio curto, mas para nós são muitas horas de trabalho, de treinos e de convivência. Já parece que estamos juntos há muito tempo, e isso também pesa de forma positiva. Hoje mostramos a força do nosso grupo — completou.

Agora, a Croácia se despede da competição. Portugal enfrentará a Espanha nas oitavas de final da Copa do Mundo. O jogo será na segunda-feira, dia 6 de julho, às 16h (de Brasília).