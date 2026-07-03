Luis de la Fuente exalta goleiro da Espanha após recorde histórico na Copa do Mundo Equipe segue sem ser vazada no torneio e conta com destaque individual no gol

A Espanha chama atenção na Copa do Mundo por seu setor ofensivo, com Lamine Yamal e Mikel Oyarzabal. No entanto, o sistema defensivo também tem se destacado e recebido elogios do técnico Luis de la Fuente.

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Unai Simón entrou para a história das Copas do Mundo. Na partida em que a Espanha venceu a Áustria sem sofrer gols, o goleiro alcançou a maior sequência sem ser vazado registrada por um arqueiro na competição, superando a marca do italiano Walter Zenga.

— É uma honra e um orgulho para mim. Jogamos juntos Europeu sub-19, Europeu sub-21, Olimpíadas, Liga das Nações, Eurocopa e Mundial. Eu diria que é quase uma relação familiar, mais do que de treinador e jogador. É uma honra e um orgulho dirigi-lo — disse o treinador.

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— Estou feliz, porque tem um reconhecimento mundial que merece. É um dos melhores goleiros do mundo — completou.

Unai Simón, da Espanha, quebrou recorde na Copa do Mundo (Foto: Etienne Laurent/AFP)

Espanha segue forte

A Espanha passeou em campo e confirmou sua classificação para as oitavas de final da Copa do Mundo. Com gols de Oyarzabal (duas vezes) e Pedro Porro, o time comandado por Luis de la Fuente bateu a Áustria pelo placar de 3 a 0 e carimbou o passaporte para a próxima fase.

O adversário da seleção espanhola será definido ainda nesta quinta-feira. A "Fúria" cruzará na próxima fase com o vencedor do confronto entre Portugal e Croácia, que jogarão às 20h (de Brasília).

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