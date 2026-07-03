'Maldição' persegue quem elimina o Brasil em Copas do Mundo; entenda
A eliminação da Croácia manteve uma sequência que já dura desde a Copa de 1986
Eliminar o Brasil em uma Copa do Mundo pode trazer um efeito inesperado na edição seguinte do torneio. Historicamente, as equipes que conseguiram superar a Seleção em partidas eliminatórias fizeram campanhas de destaque e terminaram a competição entre as três melhores colocadas. Porém, o sucesso raramente se repete quatro anos depois.
A estatística voltou a chamar atenção na Copa do Mundo de 2026. A Croácia, responsável por eliminar o Brasil nos pênaltis nas quartas de final do Mundial de 2022, foi derrotada por Portugal por 2 a 1 nos 16 avos de final e deu continuidade a uma sequência que já dura quatro décadas.
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Desde a Copa de 1986, todas as seleções que eliminaram o Brasil fracassaram em sua campanha no Mundial seguinte. Em alguns casos, sequer conseguiram se classificar para a edição posterior; em outros, caíram ainda na fase de grupos ou foram eliminadas logo no primeiro confronto de mata-mata.
A única exceção foi a Holanda. Depois de eliminar a Seleção Brasileira nas quartas de final da Copa de 2010, os holandeses chegaram até a semifinal do Mundial de 2014. Na campanha, venceram México e Costa Rica nas fases eliminatórias antes de serem derrotados pela Argentina nos pênaltis. Posteriormente, ainda conquistaram o terceiro lugar ao bater o Brasil por 3 a 0.
Os demais carrascos brasileiros tiveram destinos bem diferentes: A França, que eliminou o Brasil em 1986, sequer disputou a Copa de 1990. Após vencer a final de 1998 e também eliminar a Seleção nas quartas de final em 2006, os franceses foram eliminados ainda na fase de grupos das Copas de 2002 e 2010.
A Argentina, que tirou o Brasil nas oitavas de final da Copa de 1990, caiu exatamente na mesma fase quatro anos depois, diante da Romênia. Já a Alemanha, responsável pelo histórico 7 a 1 na semifinal de 2014, surpreendeu negativamente ao ser eliminada na fase de grupos da Copa de 2018. A Bélgica, que derrotou o Brasil nas quartas de final de 2018, também não passou da primeira fase do Mundial de 2022.
Agora, a Croácia passa a integrar essa lista após sua eliminação precoce em 2026. O resultado reforça uma sequência curiosa envolvendo os algozes da Seleção Brasileira, alimentando a chamada "maldição" que acompanha quem elimina o Brasil em uma Copa do Mundo.
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Histórico dos rivais do Brasil na Copa seguinte
- 1986: França elimina o Brasil nas quartas de final e fica fora da Copa de 1990.
- 1990: Argentina elimina o Brasil nas oitavas e cai nas oitavas da Copa de 1994.
- 1998: França vence o Brasil na final e é eliminada na fase de grupos em 2002.
- 2006: França elimina o Brasil nas quartas e cai na fase de grupos em 2010.
- 2014: Alemanha elimina o Brasil na semifinal e não passa da fase de grupos em 2018.
- 2018: Bélgica derrota o Brasil nas quartas e é eliminada na fase de grupos em 2022.
- 2022: Croácia elimina o Brasil nas quartas e cai nos 16 avos de final da Copa de 2026.
Enquanto isso, a Seleção Brasileira tenta escrever um roteiro diferente. Sem conquistar o Mundial desde 2002, o Brasil segue vivo na disputa da Copa de 2026 e terá pela frente a Noruega nas oitavas de final. Além de buscar a classificação, a equipe tenta manter uma marca importante: não é eliminada antes das quartas de final desde a Copa de 1990.
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