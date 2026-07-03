Por que Mbappé virou 'Mobutu'? Entenda a origem do meme Mbappé é um dos artilheiros da Copa do Mundo até aqui

O atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, vive o auge da carreira e lidera a artilharia do Mundial ao lado de Lionel Messi, ambos com seis gols. No entanto, não é apenas por conta de seus dribles e gols fantásticos que o astro francês reverbera mundo afora. Uma brincadeira de bastidores viralizou nas redes sociais: o camisa 10 ganhou o apelido de "Mobutu".

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Mbappé e Dembelé comemoram o primeiro gol da França sobre a Suécia (Foto: Jewel SAMAD / AFP)

A piada interna ganhou força após a vitória da França por 3 a 0 contra a Suécia, resultado que carimbou a vaga dos Azuis para as oitavas de final da Copa do Mundo. O "batismo" foi liderado por Ousmane Dembélé, ex-companheiro de Mbappé no PSG e parceiro de seleção. Apaixonado por documentários sobre regimes totalitários, Dembélé associou a postura do atacante à figura de Mobutu Sese Seko, antigo ditador da República Democrática do Congo.

A fama de "manda-chuva" e o racha no PSG



A motivação por trás do apelido é o suposto papel altamente ativo e influente de Mbappé nos projetos extracampo e na preparação de partidas, característica marcante em sua última fase no Paris Saint-Germain. Ao notar o comportamento do craque, a torcida abraçou o meme do "Mbappé ditador", e Dembélé refinou a piada com a alcunha histórica.

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Essa postura centralizadora e de forte liderança foi, inclusive, apontada como um dos motivos para o desgaste da relação do atacante com o PSG, então comandado por Luis Enrique. Na época da transferência do astro rumo ao Real Madrid, o treinador espanhol declarou publicamente que a equipe francesa seria ainda mais forte no futuro, mesmo com a perda de sua principal estrela.

O estopim dessa dinâmica ficou evidente no documentário "Luis Enrique: Você Não Sabe P*** Nenhuma"*. Na produção, há cenas em que o técnico coloca Mbappé diante do projetor para exibir lances em que o atacante deixa de recompor a marcação e de ajudar o time na recuperação da bola. No diálogo, Luis Enrique cita o fato de Kylian ser fã de Michael Jordan, um dos maiores defensores da história do basquete, apesar de ser a maior estrela do Chicago Bulls. O embate foi o prenúncio de uma relação desgastada, que culminou na separação definitiva entre o atleta e o clube parisiense.

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Quem foi Mobutu?

O homem que inspirou a piada do vestiário francês é Mobutu Sese Seko, oficial militar quinxassa-congolês que comandou a República Democrática do Congo com mão de ferro por quase 30 anos (de 1971 a 1997). Ele foi o primeiro e único presidente do país durante o período em que a nação foi rebatizada como República do Zaire.

Durante a conhecida "Crise do Congo" (1960-1965), Mobutu contou com o apoio político da Bélgica e dos Estados Unidos para consolidar sua influência na região. Na sua ascensão ao poder, o militar depôs o governo democraticamente eleito de Patrice Lumumba, considerado até hoje o grande herói da independência congolesa.