Por que Mbappé virou 'Mobutu'? Entenda a origem do meme
Mbappé é um dos artilheiros da Copa do Mundo até aqui
O atacante Kylian Mbappé, de 27 anos, vive o auge da carreira e lidera a artilharia do Mundial ao lado de Lionel Messi, ambos com seis gols. No entanto, não é apenas por conta de seus dribles e gols fantásticos que o astro francês reverbera mundo afora. Uma brincadeira de bastidores viralizou nas redes sociais: o camisa 10 ganhou o apelido de "Mobutu".
A piada interna ganhou força após a vitória da França por 3 a 0 contra a Suécia, resultado que carimbou a vaga dos Azuis para as oitavas de final da Copa do Mundo. O "batismo" foi liderado por Ousmane Dembélé, ex-companheiro de Mbappé no PSG e parceiro de seleção. Apaixonado por documentários sobre regimes totalitários, Dembélé associou a postura do atacante à figura de Mobutu Sese Seko, antigo ditador da República Democrática do Congo.
A fama de "manda-chuva" e o racha no PSG
A motivação por trás do apelido é o suposto papel altamente ativo e influente de Mbappé nos projetos extracampo e na preparação de partidas, característica marcante em sua última fase no Paris Saint-Germain. Ao notar o comportamento do craque, a torcida abraçou o meme do "Mbappé ditador", e Dembélé refinou a piada com a alcunha histórica.
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Essa postura centralizadora e de forte liderança foi, inclusive, apontada como um dos motivos para o desgaste da relação do atacante com o PSG, então comandado por Luis Enrique. Na época da transferência do astro rumo ao Real Madrid, o treinador espanhol declarou publicamente que a equipe francesa seria ainda mais forte no futuro, mesmo com a perda de sua principal estrela.
O estopim dessa dinâmica ficou evidente no documentário "Luis Enrique: Você Não Sabe P*** Nenhuma"*. Na produção, há cenas em que o técnico coloca Mbappé diante do projetor para exibir lances em que o atacante deixa de recompor a marcação e de ajudar o time na recuperação da bola. No diálogo, Luis Enrique cita o fato de Kylian ser fã de Michael Jordan, um dos maiores defensores da história do basquete, apesar de ser a maior estrela do Chicago Bulls. O embate foi o prenúncio de uma relação desgastada, que culminou na separação definitiva entre o atleta e o clube parisiense.
Quem foi Mobutu?
O homem que inspirou a piada do vestiário francês é Mobutu Sese Seko, oficial militar quinxassa-congolês que comandou a República Democrática do Congo com mão de ferro por quase 30 anos (de 1971 a 1997). Ele foi o primeiro e único presidente do país durante o período em que a nação foi rebatizada como República do Zaire.
Durante a conhecida "Crise do Congo" (1960-1965), Mobutu contou com o apoio político da Bélgica e dos Estados Unidos para consolidar sua influência na região. Na sua ascensão ao poder, o militar depôs o governo democraticamente eleito de Patrice Lumumba, considerado até hoje o grande herói da independência congolesa.
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