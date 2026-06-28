Eustáquio marca, Canadá vence a África do Sul e avança na Copa
Eustáquio acertou chutaço aos 46 do segundo tempo para classificar os canadenses
Foi com muita emoção a primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo 2026. Neste domingo (28), no SoFi Stadium, em Los Angeles, com golaço nos últimos minutos, o Canadá venceu a África do Sul pelo placar de 1 a 0 e se classificou para as oitavas de final do Mundial. O meia Eustáquio garantiu os norte-americanos na próxima fase da competição.
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Agora, o Canadá aguarda pelo confronto entre Holanda e Marrocos, nesta segunda-feira (29), às 22h (de Brasília), para conhecer seu adversário nas oitavas de final do Mundial.
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África do Sul x Canadá: como foi o jogo?
Canadá mais contundente
A primeira partida do mata-mata da Copa do Mundo demorou a ganhar em emoção. A primeira etapa, apesar de movimentada, teve poucos lances de perigo. A África do Sul teve mais posse de bola (55% a 45%), mas a melhor chance foi dos canadenses. Já na reta final, após confusão dentro da área, Bombito cabeceou para o gol e Modiba salvou os africanos em cima da linha. Na sequência, o goleiro Williams fez grande defesa em finalização de Buchanan.
Houve ainda polêmica de arbitragem no SoFi Stadium, em Los Angeles. Na sequência, Laryea, lateral-esquerdo da seleção norte-americana, foi derrubado dentro da área por Mudau. O árbitro assinalou tiro de meta, sem quaisquer sinais de revisão da equipe do VAR.
Emoção no fim
Contrariando as projeções, a equipe sul-africana, comandada por Hugo Broos, assumiu o controle das ações com bola, mas o cenário se repetiu. O Canadá desperdiçou cara a cara com Oluwaseyi, chegou bem com Jonathan David e, quando equilibrou a posse de bola, passou a trabalhar com os dez de linha no campo de ataque. O volume de jogo impressionou.
Muitas chegadas, muito perigo. Não tinha como dar em outra coisa. Nos minutos finais, aos 46, após cruzamento que veio da direita, a defesa da África do Sul tirou mal, para o meio da área, e Eustáqui apareceu para fazer um golaço. O camisa 7 matou no peito já preparando o chute e acertou o canto direito do goleiro Ronwen Williams. Explosão em Los Angeles para a primeira classificada para as oitavas de final da Copa do Mundo.
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Aos 46 minutos da segunda etapa, Shaffelburg avançou pela direita e cruzou na área. A zaga da África do Sul cortou pelo alto e Eustáqui ficou com o rebote na meia-lua, na entrada da área, para mandar um lindo chute no canto direito e classificar o Canadá.
Ei, juiz! 📣
A seleção canadense ficou na bronca com a arbitragem por um lance aos 44 minutos da primeira etapa. O lateral-esquerdo Laryea entrou na área e, em disputa com a defesa, foi derrubado. Nada foi marcado pelo árbitro João Pinheiro, de Portugal.
Deu aula 🏅
Eustáquio entrou para a história. Após o feito de passar da fase de grupos pela primeira vez, o jogador colocou Canadá nas oitavas de final para carimbar uma ótima participação na condição de anfitrião da Copa.
✅ FICHA TÉCNICA
ÁFRICA DO SUL 0 X 1 CANADÁ
COPA DO MUNDO 2026 - 16 AVOS DE FINAL
📆 Data e horário: domingo, 28 de junho, às 16h (de Brasília)
📍 Local: SoFi Stadium, em Los Angeles (EUA)
🕴️ Arbitragem: João Pinheiro (POR)
🚩 Assistentes: Bruno Jesus (POR) e Luciano Maia (POR)
Gols: Eustáquio 46'/2ºT (CAN)
Cartões amarelos: Saliba e Sigur (CAN)
⚽ ESCALAÇÕES
🟡🟢 África do Sul (Técnico: Hugo Broos)
Ronwen Williams; Mudau, Okon, Mbokazi e Modiba; Modiba, Mokoena, Sithole e Maseko (Moremi); Mofokeng (Mbatha), Appollis e Makgopa (Rayners).
🔴⚪ Canadá (Técnico: Jesse Marsch)
Maxim Crépeau; Johnston, Bombito (De Fourgerolles), Cornelius e Laryea (Alphonso Davies); Saliba (Sigur), Eustáquio e Buchanan; Millar (Shaffelburg), Jonathan David e Oluwaseyi (Promise David).
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